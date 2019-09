Más de 60 mil Migrantes Deambulan en la Ciudad

* Tapachula Convertida en Albergue Para Extranjeros.

Extracontinentales marcharon de nuevo y se plantan en la explanada central.

Tapachula, Chiapas; 21 de Septiembre.- “El flujo migratorio en la Frontera Sur del país no se ha frenado, es imparable, cada día llegan a Tapachula un promedio de 200 africanos y unos mil de otras naciones del mundo”, sostuvo Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana.

Entrevistado después de sostener una reunión este sábado en la ciudad, dijo que actualmente ya hay más de 3 mil extracontinentales en el campamento que se encuentra afuera de la Estación Migratoria Siglo XXI, al norte de la cabecera municipal, y en las inmediaciones.

De ese grupo, según comentó, alrededor de mil ya han tramitado algún tipo de amparo y los otros aún no deciden qué determinación tomar.

Por la mañana, un grupo conformado por unos 500 migrantes, la mayoría hombres, marchó desde esas instalaciones hasta la plaza central, donde realizaron un plantón.

Durante el recorrido desplegaron pancartas en las que llevaron a la opinión pública sus demandas, entre ellas la entrega de los oficios de salida que les permita recorrer el territorio nacional hasta la frontera con Estados Unidos, para solicitar el estatus de asilo en esa nación norteamericana.

Esta vez los policías municipales no estuvieron en el exterior del palacio, como hace un par de semanas cuando marcharon por primera vez los africanos. Ahora, los uniformados resguardaron esas instalaciones desde adentro y cerraron los accesos.

Los extranjeros bailaron por un par de horas en la explanada, y gritaron insistentemente “Libertad, libertad, libertad”.

Ahí Villagrán informó a los medios de comunicación que ya hay más de 60 mil migrantes de diversas nacionalidades que deambulan en las calles de Tapachula en espera de alguna de sus solicitudes al gobierno federal, como el de refugio, asilo o acreditado como visitante por razones humanitarias.

Así también, como el caso de los africanos, están los cubanos, haitianos y de otras naciones que esperan el oficio de salida, llamado popularmente salvoconducto.

Indicó que los más de 60 mil regularmente no se acercan a la Estación Migratoria, sino más bien acuden a las oficinas nacionales e internacionales encargadas de esos trámites, como la Acnur, Comar e, incluso, la subdelegación del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicada en el fraccionamiento Las Vegas.

La gran mayoría de ellos lleva meses en ese proceso administrativo, cuya dilación, aseguró, es una violación flagrante a la ley.

Por eso culpó al INM que Tapachula se haya convertido en un refugio de migrantes al aire libre y que esté utilizando la omisión de las leyes para mantener varados a los extranjeros en la Frontera Sur del país.

Los manifestantes se retiraron de ese lugar sin que se reportaran incidentes y posteriormente hubo una reunión de la Asamblea de Migrantes Africanos, para acordar las acciones a seguir en los próximos días.

Entre ellas aprobaron manifestarse este domingo por medio de una marcha que partiría también desde el INM, aunque su finalización sería en otro punto de la ciudad.

Se informó también que entre el martes y el miércoles llegarían a Tapachula funcionarios de primer nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de atender esa problemática en específico.

Se reveló, además, que diplomáticos africanos arribaron en las últimas horas a Tapachula para integrarse a esas mesas de trabajo con las autoridades mexicanas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello