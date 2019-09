Garantizamos Seguridad Alimentaria en Chiapas: REC

Al entregar proyectos pecuarios y apoyos agrícolas a mujeres y hombres productores de los municipios de San Fernando, Berriozábal, Chiocasén, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla y Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas refrendó su compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo del campo y garantizar la seguridad alimentaria de miles de familias en la entidad.

“Un gobierno democrático debe atender y servir a la gente, pero siempre con transparencia; estamos llevando bienestar no sólo en la salud y la educación, sino también al campo, porque queremos que florezca y contribuya a la seguridad alimentaria en todo estado. Y yo sé que harán su mayor esfuerzo para multiplicar la producción”, puntualizó al tiempo de asegurar que en Chiapas, con el cambio de régimen, se acabó con el intermediarismo y las simulaciones.

Acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, el jefe de Ejecutivo estatal señaló que con el respaldo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación en Chiapas se patentiza con el uso transparente de los recursos públicos para mitigar las necesidades más urgentes, como el mejoramiento de los ingresos familiares, al tiempo que se combate la corrupción y la impunidad.

Desde las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) en la capital del estado, Escandón Cadenas insistió en que la unidad es la mejor fórmula para evitar el desvío de recursos y que los apoyos no se desperdicien. “Si hacemos a un lado lo que nos divide y no hacemos caso a los que tratan de enfrentarnos, rendirán los apoyos; el encono lo único que hace es retrasar el progreso y el desarrollo entre los pueblos. Por eso, vamos todos de la mano a trabajar de manera fraternal, para sacar adelante nuestros sueños y esperanzas”.

La titular de la SAGyP, Zaynia Andrea Gil Vázquez, informó que beneficiaron a las y los campesinos con 80 proyectos de infraestructura pecuaria, 10 proyectos bovinos, que constan de cinco vientres y un semental por productor; 41 proyectos agrícolas, mil paquetes de fertilizantes y 100 toneladas de urea con una inversión de más de 6 millones de pesos. Asimismo, se entregaron mil árboles frutales de chicozapote, mil de mango y 500 de limón persa.

Al mismo tiempo, dio a conocer que del 28 de julio a la fecha se han entregado, a través del Programa Concurrencia con Entidades Federativas en conjunto con el Gobierno de México, diversos paquetes tecnológicos, agrícolas y pecuarios que constan de fertilizantes, casa sombra para la producción de tomate, aspersoras, material vegetativo y proyectos de infraestructura agrícola y agropecuaria, a productores de 66 municipios de la entidad y se concluirá la entrega total de los recursos en dos meses.

Por su parte, el presidente de la Unión de Ejidos de Tuxtla Gutiérrez, Eli Morales González, destacó que luego de una solicitud que hizo la Unión de Ejidos para resolver la problemática de invasiones en las propiedades, en esta administración ya se han desalojado a los invasores de los ejidos Madero, en Copoya y Emiliano Zapata. “Nuestra esperanza estaba en usted, como conocedor de las leyes. Hay que reconocer que ahora tenemos a un gobernador que sí quiere a Chiapas”.

En representación de las y los productores beneficiados, Enrique Solís Vázquez agradeció los apoyos que servirán para mejorar la calidad de vida de sus familias al tiempo de referir que pondrán de su parte para que esos recursos se potencien. “Vamos a salir adelante de la mano del gobierno porque tenemos en Chiapas una de las mejores tierras productivas del país. Nosotros le apostamos a la Cuarta Transformación y ya se están viendo los resultados”.

Estuvieron presentes: el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez; el comisariado ejidal de Terán, Jesús Zavala Jiménez; productores y productoras agrícolas, así como funcionarios de los tres órdenes de gobierno, alcaldes, diputados y diputadas. Comunicado de Prensa