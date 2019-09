Se Agrava Situación en Escuintla, Protestan Para Destituir al Alcalde. El Congreso Impávido

* LA CIUDADANÍA VOLVIÓ A MANIFESTARSE CON MARCHAS Y PLANTONES, EXIGIENDO EL DESAFUERO DEL EDIL DANIEL VELÁZQUEZ JAVALOIS.

* PLANTEAN DESAPARECER EL AYUNTAMIENTO Y CREAR UN CONCEJO MUNICIPAL.

Tapachula, Chiapas; 22 de septiembre.- Con una marcha de civiles y del transporte local, además de bloqueos, plantones y mítines, este domingo gran parte de la sociedad del municipio de Escuintla exigió el desafuero del, aún alcalde, Ever Daniel Velázquez Javalois.

Las manifestaciones ya han cumplido dos semanas y conforme pasan los días ha crecido también la inconformidad popular que pide al Congreso del Estado y a los órganos fiscalizadores realicen una auditoría física y financiera de las arcas de ese ayuntamiento.

En lo que va de este mes, ahí se ha suscitado -además-, actos vandálicos en las instalaciones de la Presidencia Municipal, que terminó literalmente incendiada, así como dos ambulancias, moto patrullas y otros bienes municipales.

Asimismo, el uso de policías para desalojar a golpes a los manifestantes. Los afectados aseguran que hubo heridos, detenidos y hasta muertos, además de que los uniformados entraron a las viviendas a golpear a familias inocentes.

Ante el silencio de los diputados locales para proceder en contra de Velázquez Javalois, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), este domingo nuevamente miles de personas tomaron las calles para protestar.

Se concentraron en la entrada de la cabecera municipal y marcharon por la carretera y realizaron un bloqueo de esa vía de comunicación.

Sin embargo, cuando ya empezaban a llegar policías para desalojarlos, emprendieron su movilización hacia el centro de la ciudad.

En su recorrido hicieron varios plantones para expresar públicamente sus inconformidades, sobre todo las relacionadas a la falta de obras, pésimos servicios públicos, nula transparencia en el uso y destino de los recursos del erario, desatención de la zona rural, entre otros.

Desplegaron mantas y pancartas en las que, algunos de ellos, señalaron que al alcalde y a su familia se le debe de investigar por enriquecimiento ilícito y corrupción.

A ese numeroso contingente se le unieron transportistas de mototaxis, de los llamados tuk-tuk, tricicleros y de vehículos de carga.

Los manifestantes llegaron hasta el centro de la localidad, frente a la destartalada alcaldía, y protagonizaron un mitin y poco después se retiraron, sin que se registraran incidentes.

En la semana, el Presidente Municipal reapareció al encabezar una marcha, luego de varios días sin autoridades en la localidad.

Ese día informó que atendería desde una casa particular habilitada como oficinas, muy cerca del mercado, pero no se le ha visto, ni al resto de los integrantes del Cabildo, de quienes también se está pidiendo se les investigue y finquen responsabilidades.

Al final de la jornada, algunos manifestantes propusieron que en los próximos días se tome la ciudad, es decir, calles y accesos, además de establecer un toque de queda para pedir la desaparición del Ayuntamiento y el establecimiento de un Concejo Municipal. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello