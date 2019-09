Traición a México, la Entrega de la Educación al Magisterio

*Retrocedemos, Afirma COPARMEX.

Ciudad de México.- Los padres y madres de familia de todo el país serán testigos de cómo las escuelas a las que asisten sus hijos “reciben nuevamente a maestros reprobados, respaldados por la venta de plazas y por el poder entregado a los sindicatos”, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Es un retroceso y traición al país el que se entregue la educación a un sindicato y no a la Secretaría de Educación Pública (SEP)”, detalló Gustavo de Hoyos, presidente del organismo.

En un comunicado, la Coparmex enumeró “tres atentados a la educación de México”, de entrada, detalló, se renuncia a una educación con calidad, pues con la no obligatoriedad de la evaluación docente y la reinstalación de maestros que fueron dados de baja por un mal desempeño en evaluaciones previas, se pierde lo ganado en varias décadas de trabajo.

“La evaluación fue pensada para ayudar a los propios maestros, permitiéndoles mejorar continuamente y ver premiados sus esfuerzos. La ‘contrarreforma educativa’ significa todo lo opuesto y abre la puerta a docentes en las aulas, sin los conocimientos necesarios”, acotó.

En segundo lugar, la Coparmex advirtió que la educación se está entregando a los sindicatos. Aunque se propone que los aspirantes a plazas docentes participen en condiciones de igualdad y transparencia buscando lo perfiles idóneos, en los hechos –puntualizó– se otorgarán plazas seguras a los egresados de las normales, sin necesariamente demostrar que cuenten con la mejor preparación.

Además, agregó, el sindicato podrá reclamar plazas a la Secretaría de Educación Pública, con lo que el Estado pierde rectoría en la materia, y con ello retornan la venta, renta y herencia de plazas docentes.

Por último, subrayó, se debilitan las instituciones del Estado a cargo de la educación. Explicó: En sustitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), se crea la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación que, aunque contará con una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educación y un Consejo Ciudadano, con la iniciativa se vulnera su autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión, de gestión y no sectorizada. (apro)