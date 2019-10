Policías Detienen y Torturan a Pastor Evangélico Africano

* Transmigrantes Amenazan Formar Caravanas e Irse el Martes al Norte del País.

Tapachula, Chiapas; 3 de Octubre.- Un supuesto grupo de policías municipales detuvo, torturó, sometió a golpes hasta el desmayo, asaltó y encarceló al pastor evangélico David “N”, líder moral de los africanos que se encuentran desde hace varios meses en la explanada externa de la Estación Migratoria “Siglo XXI”, al norte de la ciudad.

Esa arbitrariedad ocasionó que los migrantes protestaran hasta llegar al enfrentamiento con militares de la Guardia Nacional (GN) y elementos de la Policía Federal (PF), que resguardan las instalaciones migratorias.

Se dieron con todo, hasta con piedras. Una patrulla resultó con afectaciones, pero no se reportaron heridos de consideración.

Las rejas metálicas de contención volaban de un lado a otro hasta que los uniformados decidieron dar la orden de retirada, entrar a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) y sellar los accesos.

Hasta ese momento no se sabía de la ubicación del pastor y por ello exigían su presentación con vida, casualmente, como ocurrió horas antes cuando miles de maestros salieron a las calles del país, por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hace ya cinco años.

Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, dijo que fue testigo de los lamentables hechos de cuando se llevaron al religioso.

De acuerdo a una entrevista concedida a rotativo EL ORBE, indicó que los presuntos policías detectaron que David se encontraba solo, a unos cien metros de la Estación Migratoria, haciendo una necesidad fisiológica de pie.

Con la justificación de una falta administrativa, una patrulla con elementos se detuvo junto a él y lo empezaron a golpear para intentar que se subiera a la unidad. Como no pudieron, uno de ellos le aplicó una llave de defesa personal al cuello, pero se excedió.

El migrante cayó completamente desfallecido y, de esa manera, lo subieron a la unidad y se alejaron rápidamente del lugar, ante la consternación de quienes presenciaron.

La versión, que coincide con otros testigos, señala que tuvieron miedo de que la víctima perdiera la vida por los golpes recibidos. Luego vino la trifulca que, afortunadamente, no concluyó con fatales consecuencias.

Horas más tarde, transportistas de la localidad llevaron hasta ese campamento al pastor agredido, quien narró a sus compañeros lo ocurrido, muy similar a lo que vieron los testigos.

Indicó que los “guardianes del orden” lo siguieron golpeando y que lo llevaron a una celda, en donde lo encarcelaron. Mientras, le quitaron su billetera, un anillo, identificaciones, un celular y otras pertenencias personales.

Por alguna razón, los policías se percataron del error que habían cometido y decidieron dejarlo en libertad, aunque el agredido no recuerda en dónde, ya que en el lugar que lo dejaron fue auxiliado por los transportistas.

El pastor fue llevado a un hospital para que recibiera atención médica. Ahí, se recomendó que presentara una denuncia luego del politraumatismo que presenta y la historia que narró.

Y así lo hizo, junto con un grupo de abogados, representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos y familiares, el lesionado se presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Inmigrantes, ubicada al oriente de la ciudad, donde se levantó la denuncia.

Al concluir su declaración, Daniel, de 40 años de edad y originario de Angola, fue regresado hacia el hospital para continuar con su revisión médica, aunque ahora teme por su vida.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que pide justicia y que, al igual que miles de africanos que continúan varados en la ciudad, que se les entregue el oficio de salida que les permita seguir su camino hacia los Estados Unidos, como lo han suplicado todo el año.

Los abogados, por su parte, dijeron que hay confianza de que se aplique la ley a los infractores, para que lo ocurrido no quede en la impunidad.

Adelantaron que esa misma denuncia será remitida en las próximas horas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a los tribunales internacionales y a las comisiones de los derechos humanos de varios países.

A pesar de las declaraciones del agraviado y testigos, serán las autoridades judiciales las que den a conocer en las próximas horas la parte oficial de lo acontecido y las acciones a seguir.

Todo Listo Para la Otra Caravana.

Por otro lado, Villagrán dio a conocer a El Orbe que, en los acercamientos que han tenido en los últimos días con las autoridades federales, ya hubo un compromiso.

Entre otras cosas, supuestamente a partir de este lunes 7 de Octubre se comenzaría con la regularización de los africanos y la entrega de documentos.

El grupo que sería atendido, se refiere a poco más de mil que están enlistados, pero que hay como siete mil en total que también están en espera de ser atendidos.

Derivado de una reunión sostenida entre los representantes de los africanos, concluyeron que de no empezar esa regularización el lunes, para el martes levantarían el campamento y partirían en caravana hacia la frontera norte del país.

De consolidarse esa movilización, dijo, hay la intención de que miles de extranjeros de otras nacionalidades, incluyendo centroamericanos, haitianos y cubanos, que también se encuentra varados en la ciudad, se sumen a la caravana.

La situación jurídica de todos ellos es complicada. Sin embargo, la de los africanos enlistados es muy particular, ya que el mismo Gobierno mexicano ha reconocido que son apátridas, es decir, que no tienen patria y, por tanto, tienen otro tratamiento migratorio.

Se cree que, para el lunes, la postura de las autoridades pudiera centrarse en un ofrecimiento para que reciban una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), con vigencia de un año, en la que pudiera vivir legalmente en algunas regiones del país y solicitar empleo formal.

Hasta ahora, esa posibilidad ha sido rechazada por los extracontinentales ya que su meta es la de llegar a los Estados Unidos, luego de muchos de ellos tiene allá a sus familiares.

Mientras todo eso ocurre, para la mañana de este viernes está contemplada una nueva marcha por las principales calles de la ciudad, donde pedirán el oficio de salida y, ahora, una investigación profunda de lo ocurrido en el caso del pastor y el castigo ejemplar en contra de los responsables. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello