Arranca la Temporada de Cruceros

* Con el Arribo del Buque Coral Princess.

Tapachula, Chiapas; 5 de Octubre.- Con el arribo del crucero Coral Princess con bandera inglesa a Puerto Chiapas este 4 de octubre, con casi 4 mil personas a bordo, inició la temporada de cruceros que contempla de Octubre a Mayo.

En ese sentido, el encargado de operaciones en Puerto Chiapas, Alexander Fleck, indicó que se espera para esta temporada el arribo de 14 cruceros, lo que representa una oportunidad para los prestadores de servicios turísticos y artesanos para ofertar sus productos y contribuir en alguna medida al movimiento económico de la zona.

Las condiciones del puerto para recibir a los turistas que arriban en los buques de gran calado son óptimas, ya que se realizó un dragado para mejorar la seguridad marítima de los arribos, por lo que se espera que en esta temporada que hoy empieza, no exista ningún contratiempo.

Sin embargo, el número de arribos para esta temporada no es lo que esperaban los prestadores de servicios turísticos en Puerto Chiapas, por lo que expresó que es necesario que la Secretaría de Turismo se involucre más en la promoción de Chiapas con las líneas navieras.

Tapachula tiene muy poco turismo durante el año, que no es comparable con otros lugares del Estado, sostuvo, por ello es que las autoridades deben fomentar la promoción para esta zona, además de invertir en mejorar la infraestructura turística de la región.

En la región Soconusco, los cruceristas tienen la oportunidad de conocer los lugares turísticos cercanos al puerto, como la ciudad de Tapachula, Finca Argovia, la Zona Arqueológica de Izapa, la Laguna de Pozuelos, las plantas bananeras y Tuxtla Chico, además de degustar la rica y variada gastronomía de la región, así como del café y chocolate. EL ORBE/ Marvin Bautista