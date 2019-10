Solicita REC Seriedad a Miembros del Sistema Anticorrupción de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez.- Durante un encuentro con la Comisión de Selección que nombrará al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas pidió a sus integrantes desempeñar el encargo que les ha sido conferido, de manera honorable y comprometida a favor de las familias chiapanecas.

Destacó el hecho de que la Comisión de Selección sea honoraria, al tiempo de resaltar el compromiso de quienes la conforman, lo que deja de manifestó que no todo es dinero y que hay ciudadanas y ciudadanos que anteponen la decencia, honorabilidad y servicio al pueblo: “Es hora de hacer patente la Cuarta Transformación de la vida pública del país; hoy tenemos la oportunidad y si nos sumamos, podemos cambiar la historia de Chiapas”.

En esta reunión, reconoció el proceso limpio mediante el cual la Comisión de Vigilancia de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado, presidida por la diputada Ana Laura Romero Basurto, eligió a las personas que integran este órgano, en el que no medió ningún otro interés que el de conformarlo con chiapanecas y chiapanecos respetables, honestos y con gran amor por su estado.

Detalló que tras revisar las propuestas anteriores para este encargo, que no avanzó en 2017 porque, dijo, no había interés en combatir la corrupción ni en que existiera un órgano independiente, se percató de que no hubo un trabajo serio; por ello, sin interferir en su desarrollo, el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, dio seguimiento para que las instancias correspondientes asumieran la tarea con responsabilidad.

En su intervención, Romero Basurto mencionó que con apego al Artículo 17 de la Ley Anticorrupción del Estado de Chiapas, y de forma respetuosa, plural y abierta, la Comisión de Vigilancia tomó este reto de manera frontal y con el compromiso de comenzar la creación del Sistema Anticorrupción del Estado.

“Se tomaron en cuenta los mejores perfiles haciendo sinergia con la ciudadanía e instituciones, y enfocados al objetivo de ciudadanizar, transparentar e impulsar la democracia, estableciendo las bases para prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción, la fiscalización y el control de los recursos públicos”, expresó.

A su vez, el integrante de la Comisión de Selección, Omar David Jiménez Ojeda, manifestó su satisfacción por ser parte de esta misión en la que Chiapas se une al escenario nacional en el combate a este flagelo. Explicó que en los próximos días emitirán una convocatoria para elegir a cinco personas chiapanecas con una trayectoria ética y experiencia en áreas de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, quienes formarán el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

En nombre de sus compañeras y compañeros, recalcó que ninguno tiene afiliación partidista ni compromiso político con nadie, “lo cual es un baluarte que todos debemos de cuidar porque está de por medio la credibilidad del Sistema Estatal Anticorrupción”.

Finalmente, la secretaria de Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González, apuntó que con esta acción se da cabal cumplimiento al artículo 113 Constitucional referente a la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Estuvieron presentes las y los integrantes de la Comisión de Selección: Jorge Alberto Pascacio Bringas, Nimrod Mihael Champo Sánchez, Mayte Palacios Morales, Jorge Antonio Orozco Zuarth, Néstor Gabriel López López y María de Lourdes Pérez Enríquez; así como el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez; el auditor superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios y el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcelo Toledo Cruz. Comunicado de Prensa