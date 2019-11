Rutilio Escandón Entrega Constancias a Personal Capacitado por la Embajada de EUA

* El Gobernador señaló que la capacitación internacional ofrece resultados más certeros y genera mayor confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de constancias de capacitación y actualización a personal de la Fiscalía General del Estado y recibió el certificado de acreditación al Laboratorio de Genética Forense por parte de la Embajada de Estados Unidos de América (EUA), donde destacó la importancia de contar con un constante aprendizaje que permita mayores conocimientos y solvencia técnica para ofrecer resultados más eficientes y certeros.

“Es fundamental aprovechar las oportunidades de saber más, porque en eso se basa el establecer un trabajo confiable, transparente y que sea avalado por la ciudadanía; puede haber disposición y buena voluntad pero no basta, es importante tener los conocimientos científicos y prácticos para integrar debidamente los expedientes”, dijo el mandatario al tiempo de pedir al personal beneficiado una conducta propia y de servicio, de tal forma que no se les desacredite.

Ante el director del Programa Internacional para la Capacitación y Asistencia en la Investigación Criminal de la Agencia de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (ICITAP-INL, por sus siglas en inglés), Kyle Grimes, Escandón Cadenas reconoció el apoyo de esta representación diplomática a través de su experiencia y el uso de sus tecnologías, y manifestó que este proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a consolidar una justicia verdadera que proteja a los inocentes y no deje impunes a los culpables.

En tanto, Kyle Grimes destacó la voluntad del Gobierno de Chiapas por invertir en la acreditación internacional de agentes periciales, lo cual significa que los dictámenes se basarán en un catálogo de servicios establecidos por científicos de manera formal y estandarizada. “Este proceso consolida la amistad y el trabajo conjunto de México con Estados Unidos hacia una procuración de justicia que fortalezca el Estado de Derecho”.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, apuntó que con la entrega de constancias se materializan los avances en el rubro de justicia, al formar a servidoras y servidores públicos que se convierten en agentes de cambio social. “Somos partidarios de voltear a ver a las ciencias que permitan el verdadero esclarecimiento de los hechos y la certeza que demanda la ciudadanía”, dijo.

De esta manera, el gobernador recibió de manos de Kyle Grimes el Certificado de Acreditación bajo la Norma ISO/IEC17025 del Laboratorio de Genética Forense, por la agencia Buró Americano de Acreditación (ANAB, por sus siglas en inglés); asimismo, 10 peritos obtuvieron constancias de Capacitación Especializada en Química Forense, la cual tuvo una duración de 360 horas; mientras que 90 peritos y 12 fiscales del Ministerio Público las constancias de Actualización en el Sistema de Justicia Penal, con extensión de 40 horas.

Asistieron: la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el director del Programa Forense del ICITAP México, Miguel Óscar Aguilar Ruiz; el coordinador de Planeación del Programa Forense del ICITAP México, Alfredo Hernández; la asesora ejecutiva especialista del Programa de Investigación Forense de la Agencia de Asuntos de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), Citlali Torres Montreal, entre otros. Comunicado de Prensa