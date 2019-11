Esclarece FGE Homicidio en Comitán; Son Cuatro las Personas Detenidas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, cumplimentó orden de aprehensión en contra de cuatro personas por su presunta participación en el homicidio de quien en vida respondiera al nombre de Honorio Santiago López, ocurrido la madrugada del pasado miércoles en la ciudad de Comitán.

Esta Fiscalía informa que de manera inmediata inició la integración de la carpeta número 685-019-0601-2019 por los hechos ocurridos al interior de un inmueble ubicado en la colonia Belisario Domínguez, con la finalidad de llevar a cabo su esclarecimiento y deslindar responsabilidades.

Derivado de investigaciones de gabinete, y sobre todo de campo, realizadas por personal del Ministerio Público, Policía Especializada y Servicios Periciales, en coordinación con el grupo interinstitucional, la Fiscalía General del Estado logró identificar, ubicar y detener a Martha “N”, pareja del hoy occiso; Alejandro “N”, Adonai “N” y Waldi Alexander “N”, de nacionalidad guatemalteca, quienes según las constancias recabadas, acordaron privar de la vida al hoy occiso con fines económicos.

En las próximas horas los hoy detenidos tendrán que responder por estos hechos ante un Juez de Control competente, ya que la Fiscalía solicitará que sean vinculados a proceso con el objetivo de llevarlos a juicio oral y sean condenados.

La Fiscalía descarta que el móvil del crimen esté relacionado con el desempeño profesional del maestro al no haber ningún indicio que así lo señale y, por el contrario, existen datos que llevan a saber que se ha tratado de un asunto económico, de igual manera se afirmó que la investigación continúa y que se están incorporando a la carpeta pruebas científicas con el fin de esclarecer los hechos y que los responsables no evadan a la acción de la justicia.

Asimismo, manifiesta de manera enérgica su repudio por este lamentable hecho y reitera su compromiso con la sociedad para fortalecer el Estado de derecho y garantizar que no habrá impunidad a cualquier acto de violencia en Chiapas. Comunicado de Prensa.