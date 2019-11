Parque Agroindustrial Necesita ser Reactivado Ante Cancelación de la ZEE

*Sudamérica, Mercado Potencial del Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 26 de Noviembre.- Ante la cancelación de la Zona Económica Especial (ZEE), es necesaria la reactivación del Parque Agroindustrial, sobre todo porque los productores agrícolas no se deben de quedar cruzados de brazos y buscar otros mercados, afirmó Alfredo Cueto Cisneros, Coordinador de la Licenciatura en Agronegocios de la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

Estados Unidos es un buen mercado, destacó, pero los productores agrícolas de la región del Soconusco deben tomar en cuenta que hay un mercado potencial para explotar en Sudamérica.

Una buena oportunidad era la Zona Económica Especial, desafortunadamente por políticas del Gobierno Federal se canceló, todos los empresarios estaban deseosos de su apertura por todos los beneficios que traería para detonar la zona agrícola del Soconusco, agregó.

Dijo que no todo está perdido, afortunadamente se pueden conformar grupos o comités de empresarios para aprovechar el Parque Agroindustrial ubicado en Puerto Madero y que -se sabe- tiene importantes avances, de ahí que es necesario que la gente y los inversionistas se organicen para poder exportar sus productos.

Lógicamente se tienen que preparar para conocer de aranceles, impuestos, hacia dónde pueden exportar, tipo de producto y la inocuidad es bastante importante y que es uno de los requisitos para poder exportar a otros países, “precisamente son esas cosas que hay en la universidad y que vamos dando a conocer a los productores, en lo que se refiere al aspecto académico que ayuda mucho en el aspecto de la organización y de la administración de los recursos agrícolas”, señaló.

Cueto Cisneros manifestó que lo destacable de esto es que ya en su oportunidad los empresarios del Soconusco se organizaron porque ya tenían este proyecto del Parque Agroindustrial, a donde se sumó la Asociación de Plataneros, los fruticultores, cafeticultores, además se ha buscado que se organicen los que producen el chocolate.

“Lo que nosotros hacemos como universidad es vincularnos con los productores para saber cuáles son sus necesidades, para que podamos establecer una currícula en donde el estudiante se pueda preparar y estar en condiciones para entrar en este mercado laboral y aunque la Zona Económica Especial no se concretó, sí despertó el interés de muchas personas”, dijo. EL ORBE/Rodolfo Hernández González