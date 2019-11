Preocupa a CANACINTRA Falta de Proyectos Para la Frontera Sur

*Ante la Cancelación de la ZEE en Puerto Chiapas.

Tapachula Chiapas; 27 de Noviembre.- El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Enoch Castellanos Férez, reconoció que a pesar de que la frontera sur cuenta con grandes ventajas, principalmente por su cercanía con países de Centroamérica y por ser una zona agroindustrial, existen factores que han impedido su desarrollo económico.

En el marco de la toma de protesta de María Eugenia Moreno Mendoza al frente del comité directivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Tapachula, Castellanos Férez, dijo que, es necesario que el Gobierno Federal aterrice algunos proyectos, como llegada del gas natural, para hacer mucho más atractiva la zona para la llegada de empresas.

Aunque CANACINTRA fue de los impulsores de las Zonas Económicas Especiales, ahora con su cancelación, es necesario que el gobierno impulse un modelo que permita compensar las desigualdades en el desarrollo económico que existen entre los Estados del norte y el sur.

Sin embargo, también se deben atender diversas problemáticas que han frenado la llegada de inversiones, como es el ingreso desordenado de migrantes y el tema de inseguridad, con la presencia de pandillas.

Puntualizó que, les preocupa la falta de crecimiento económico que ha tenido en el primer año el Gobierno de la Cuarta Transformación, por lo que es necesario que exista inversión, de contrario no se podría generar un crecimiento, ni la generación de fuentes de empleo.

Aunque el gobierno ha dicho que habrá inversiones para las diversas zonas del país, pero CANACINTRA mantiene su ideología, de que no se puede destruir aquello que no se genera, por lo que es necesario que el Gobierno Federal debe generar riqueza y empleos.

Respecto a la petición de diversos sectores sobre la reducción del IVA y el ISR, el Presidente de CANACINTRA, señaló que, este programa no tiene ningún caso que se aplique en la frontera sur, al menos con los mismos criterios con los que se puso en marcha en el norte, ya que considera que se trató de algo político, porque al menos al sector empresarial de nada ha beneficiado. EL ORBE/ Marvin Bautista.