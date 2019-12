México, EU y Canadá Firman Protocolo Modificatorio del Acuerdo Comercial T-MEC

*LAS TRES NACIONES COINCIDIERON EN QUE ES UN ACUERDO QUE BENEFICIA AL DESARROLLO DE LA REGIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE. *EL GOBIERNO DE DONALD TRUMP HIZO UN RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL PRESIDENTE MEXICANO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, CON LA FIRMA DEL DOCUMENTO.

México.- En Palacio Nacional, a las 13:22 horas de este martes, se llevó a cabo la firma del Protocolo Modificatorio del T-MEC, acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, celebró el acuerdo modificatorio del T-MEC. Planteó como benéficos los cambios que se realizaron al acuerdo en materia laboral, medio ambiente; y la resolución para abordar dentro de 10 años las reglas para el comercio del aluminio y el acero.

Indicó que en el Senado se trabajará en los acuerdos modificatorios para, eventualmente, aprobarlos en lo inmediato.

Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y negociador de la delegación mexicana, dijo que los acuerdos modificatorios completan muy bien al T-MEC.

Por su parte, el presidente López Obrador dijo que es un acuerdo comercial de grandes dimensiones, benéfico para los tres países, ya que impulsa su crecimiento económico. Mencionó que el T-MEC significa mayor inversión para los tres países.

En tanto la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que es un tratado progresista para fomentar los empleos y fortalecer la clases medias, porque conserva las cadenas de trabajo. Resaltó que promueve la protección de trabajadores, las reglas de origen del sector automotriz, propiedad intelectual, medicamentos y medio ambiente.

El encargado de Comercio, de Estados Unidos, Robert Lighthizer, hizo un reconocimiento a la labor del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Dejó “los mejores deseos” de parte del presidente Donald Trump, para México.

REGLAS DE ORIGEN Y LABORALES: LOS CAMBIOS

En lo que respecta a los cambios laborales, el Gobierno aceptó que dentro del capítulo de Solución de Controversias, se incluya que podrán iniciarse paneles de controversia comercial en cuestiones laborales, es decir, que cuando una empresa no cumpla con los acuerdos del T-MEC, pueda iniciarse una investigación en su contra, que analizará un grupo de expertos.

El punto que México dijo que no aceptará, es permitir la llegada de inspectores estadounidenses para verificar si las empresas nacionales realmente cumplen con la libertad sindical y votación libre de líderes sindicales.

En Reglas de origen, la petición estadounidense fue que 70% del acero utilizado en la fabricación de un auto tendrá que ser originario de Norteamérica, lo que debe ocurrir en un plazo de cinco años a partir de que entre en vigor el acuerdo. De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, México aceptó ese punto con la petición de que se agregue un par de años más para cumplir la meta.

El problema es que en México varios tipos de acero como el planchón y metales especiales que utilizan las principales industrias exportadoras, como la automotriz y de electrónicos, no se fabrican localmente, por lo que se tendrían que importar de Estados Unidos, lo que es una desventaja.

¿QUÉ ES LO QUE SIGUE?

Una vez firmado el protocolo modificatorio de T-MEC, se espera el proceso formal por la Cámara de Senadores se haga al análisis y posteriormente la ratificación.

En ese sentido, Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, estimó que el tratado comercial inicie trabajos en junio y aseguró que una vez firmado el documento, los Senadores esperarán el proceso formal para iniciar la labor legislativa sobre el tema. Agencias