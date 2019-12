Se Apodera el Comercio Informal del Mercado “Sebastián Escobar”

* PROTECCIÓN CIVIL NO ACTÚA ANTE LA AGLOMERACIÓN DE VENDEDORES EN LOS PASILLOS Y ACCESOS, LO QUE PUEDE PROVOCAR FATALES CONCECUENCIAS SI SE PRESENTA UN SINIESTRO.

* COMERCIANTES EXIGEN AL AYUNTAMIENTO APLICAR EL BANDO MUNICIPAL DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO.

Tapachula, Chiapas; 21 de Diciembre.- El comercio ambulante se ha incrementado tanto este año en el centro de la ciudad, de tal manera que ya se ha apoderado hasta del interior y las inmediaciones del mercado “General Sebastián Escobar”, ubicado a una cuadra de la alcaldía.

Fidel Aguilar López, locatario de ese centro de abasto, reconoció en entrevista al rotativo EL ORBE que hay un aglomeración de vendedores ambulantes en los pasillos del mercado y que, si hay una contingencia, van a tener un problema muy grave porque no hay ruta de evacuación.

Supuestamente las autoridades municipales conformaron un comité de ese mercado, dijo, pero se le puede preguntar a todos los locatarios y contestarán que eso es completamente falso.

“No comprendemos por qué Protección Civil se presta indebidamente a eso”, dijo al mencionar que no hay señalamientos de rutas de evacuación y los pasillos están bloqueados con venta informal.

Mientras, funcionarios de Protección Civil llegaron a quitar mesas del área de comedores, sin presentar ningún documento o que hubiera algún problema. Es decir, actuaron donde no debían.

“Le hemos pedido al alcalde Oscar Gurría Penagos, que aplique la ley sin preferencias y sin distingo alguno. Que se respete lo que dice el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno”, apuntó.

Asimismo, que hay quienes han arrendado sus locales para meter a varios ambulantes y poner a otros afuera, aún cuando las leyes lo prohíben.

En su campaña de proselitismo, Gurría se comprometió públicamente a tener a ese mercado en el orden y limpio, recordó, pero ya lleva más de un año al frente de la administración municipal y no ha cumplido.

También mencionó otras irregularidades, como el hecho de que algunos locatarios mantienen abiertos sus negocios hasta después de las 8 de la noche, cuando el horario s de 5 de la mañana a las 5 de la tarde, tal y como lo establece el Reglamento.

“El mercado ahora se ha convertido en bodega del ambulantaje. No sabemos qué intereses hay detrás de todo eso”, opinó al mencionar que están tan mal, que ni extinguidores tienen.

En torno al comercio informal en las calles que se han reinstalado en los últimos días, indicó que les causa un problema porque, independientemente de que es una competencia desleal, se apoderan de los pocos espacios disponibles en la vía pública y eso aleja a los consumidores.

Vialidad Municipal no ha hecho nada para remediar es problema ni tampoco para permitir que los cuidadores de carros, llamados popularmente franeleros, cobran hasta 30 Pesos para permitir que un vehículo se estacione ahí, sin recibos, sostuvo.

“No pedimos otra cosa más que se respete lo que establece el reglamento, que prohíbe el comercio informal en las calles del primer cuadro de la ciudad”, insistió.

Luego se refirió a que están enterados de que el Ayuntamiento les está cobrando tres mil Pesos el metro cuadrado de calle a los ambulantes, más mil para tener derecho a gafete.

“A dónde vamos a parar, cuando la corrupción raya en el cinismo”, subrayó al exigir al Alcalde, por ser principal responsable de lo que ocurre en el municipio, a que desaloje a los ambulantes en el interior y exterior del mercando, porque no le podemos pedir a la Guardia Nacional o la Fiscalía que atienda esos problemas”, puntualizó. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello