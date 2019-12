Desatiende COAPATAP Fuga de Agua en Surponiente de la Ciudad

* Desde Hace 8 Días Reportaron el Problema.

Tapachula, Chiapas; 26 de Diciembre.- A pesar de contar con el reporte, el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), a cargo de César García, no realiza las reparaciones correspondientes.

Jaime García, habitante de la zona, lamentó que miles de litros cúbicos de agua limpia se desperdicien, mientras que amplias zonas carecen del vital líquido.

La fuga que está en el Libramiento, en la parte Suroriente, a la altura del Camino La Pita, tiene más de ocho días, afirmó, y por más reportes que han hecho a la dependencia municipal, nada más no atienden el caso.

Se sabe, explicó, que el Director de ese organismo, García Jiménez, junto con su personal se encuentran de vacaciones de Navidad y Año Nuevo, y ni siquiera tuvo la responsabilidad de dejar personal de guardia para atender los reportes de la población.

El denunciante calificó como lamentable que mientras en un lado se tiran miles de metros cúbicos, en otros sectores la gente carece del vital líquido.

Está enterado, señaló, de que en la colonia Francisco Sarabia tienen varios meses que los habitantes viven entre agua de drenaje y al Director de COAPATAP no le ha importado la salud de las personas. EL ORBE/Rodolfo Hernández González