¡Monterrey Campeón!

Pasó de tener todo en su favor a enfrentar una atípica adversidad, pero el Monterrey se sobrepuso y derrotó al América en penaltis para consagrarse campeón del Apertura 2019.

Aunque por momentos fueron una versión distinta a la que se presentó en Doha hace unas semanas, los Rayados se plantaron en la cancha del Estadio Azteca y, con Leonel Vangioni y Marcelo Barovero como figuras, levantaron su quinto título de Liga.

Cinco minutos habían transcurrido desde el silbatazo inicial, cuando un disparo potente del botín izquierdo de Federico Viñas golpeó el poste y entró en la portería de Marcelo Barovero, quien, por más que se estiró, fue un espectador más de la anotación.

A partir de ese momento, debieron pasar 12 minutos para que los regios generaran una jugada al ataque, que terminó en un intrascendente tiro de esquina.

Poco más ofrecieron los dirigidos por Antonio Mohamed en la primera mitad, visiblemente afectados por el cansancio que implicaba corretear a Guido Rodríguez instantes antes de que tirara un pase a profundidad y pusiera en predicamento a su defensa.

Al 40′, uno de esos balones llegó a los pies de Nicolás Benedetti, recambio del lesionado Renato Ibarra. El colombiano centró sin tino, pero un flojo rechace de la zaga dejó el esférico en posesión de Richard Sánchez, quien se acomodó en la media luna y con la parte interna puso el 2-0.

Para el comienzo del segundo tiempo, la reacción de la visita se antojaba como un milagro que sólo las oraciones del Turco en la Basílica de Guadalupe podrían orquestar, y sucedió.

Cuando faltaba un cuarto de hora para que César Ramos decretara el final del tiempo regular, una descolgada de La Pandilla derivó en un recorte de Dorlan Pabón a Jorge Sánchez, para luego tocar al centro y encontrar la frialdad de Rogelio Funes Mori, quien empujó para el 2-1 que determinó el alargue.

El tiempo restante regaló a los más de 72 mil asistentes una dosis de emociones resultantes del «último jalón» de ambas escuadras, que gozaron de por lo menos dos oportunidades (cada una) para finiquitar en la agonía de los 90 minutos.

De la mano de los tiempos extra, llegó un ambiente de tensión a la tribuna del Coloso, pero no el tanto que definiría al nuevo monarca del futbol mexicano.

El América y el Monterrey lo buscaron, pero con su atención repartida entre la búsqueda de un error contrario y la cautela de no conceder.

Tras media hora repleta de anhelo, angustia, esperanza y temor, el árbitro dictó que los penaltis serían la vía para conocer al nuevo campeón de la Liga MX.

«Memo, Memo», coreaba la afición, pero no, Guillermo Ochoa no pudo ser el héroe esta vez. Leonel Vangioni pateó el penalti que lo erigió como héroe y que llevó la copa a la Sultana del Norte.

Así cobraron:

Vincent Janssen anotó

Nicolás Castillo falló

Stefan Medina falló

Emanuel Aguilera anotó

Rogelio Funes Mori anotó

Guido Rodríguez falló

Nicolás Sánchez anotó

Giovani Dos Santos anotó

Leonel Vangioni anotó.