Convocan a Usuarios Ampararse Ante los Altos Cobros de la CFE

* Recibos con Aumentos del 400%.

Tapachula, Chiapas; 4 de Enero.- Los altos cobros en los recibos de energía eléctrica realizados en los últimos meses, han generado una inconformidad generalizada entre las familias de la frontera sur, al volverse inconcebible cómo es que el Estado sea el principal productor de energía y su población tenga una de las tarifas más altas a nivel nacional.

El representante regional de la Organización «Dos Valles Valientes», Juan José González Pérez, afirmó que, los cobros elevados por parte de la Comisión Federal de Electricidad representa una grave afectación a la economía de las familias, por ello se ha pedido a la población a tomar la postura de no pagar los recibos.

Los usuarios no deben de cubrir el recibo, al contrario, se ha pedido a la población a ampararse ante los abusos y fechorías que la Comisión Federal de Electricidad está cometiendo contra las familias de la frontera sur, situación que representa una injusticia.

Como organización están brindando la asesoría y el apoyo legal a los usuarios que están inconformes por los altos cobros, por lo que en los próximos días se enviará un documento ante el director de la Comisión Federal de Electricidad para dar a conocer esta determinación.

No es posible que Chiapas produzca casi el 40 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país y cuente con las tarifas más elevadas, lo que significa una injusticia para los ciudadanos, y Tabasco que no tiene ninguna obra que genere electricidad el Gobierno Federal le haya condonado su deuda y reducido el costo.

«Es importante que la sociedad no pague los recibos caros, somos el Estado que mayor energía produce y si continúa esta situación que atenta contra la economía de las familias, realizaremos acciones enérgicas para exigir al Gobierno Federal un alto a esta situación», sostuvo.

Desde hace más de 18 años, la organización ha exigido al Gobierno Federal una tarifa única de energía eléctrica pero no han encontrado respuesta, sin embargo, a través de amparos se han protegido ante estas fechorías que comete la Comisión Federal de Electricidad.

Y es que en los últimos meses el cobro de los recibos de energía eléctrica en algunas familias se incrementó hasta en un 400 por ciento y muchos son amenazados por el personal de la Comisión de quitarles el servicio, sino cubren el total de la cifra, por lo que muchos se ven obligados a endeudarse para poder liquidarlo.

Para finalizar, hizo el llamado al Gobierno Federal para qué atienda el clamor de miles de chiapanecos quienes por años han sufrido por las altas tarifas de energía eléctrica, y que el trato que se le brinda a otros Estados, también se aplique a Chiapas, de lo contrario se tomarán medidas enérgicas hasta lograr una tarifa preferencial. EL ORBE/ Marvin Bautista