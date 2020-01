Exigen Control en Frontera Sur Para Evitar el Ingreso de más Caravanas Migrantes

* EL GOBIERNO FEDERAL DEBE ACTUAR PARA EVITAR EL FLUJO MASIVO DE ILEGALES EN NUESTRA FRONTERA, YA QUE NO HAY LAS CONDICIONES PARA RECIBIR A MÁS EXTRANJEROS.

* EN LOS ÉXODOS SE INFILTRAN MIEMBROS DE LAS MARAS, LOS CUALES VIENEN A CHIAPAS A FORMAR CÉLULAS DE ESAS PANDILLAS.

Tapachula, Chiapas; 12 de Enero.- La migración masiva de centroamericanos que sucedió en la frontera sur desde Octubre del 2018, y posteriormente de cubanos y extracontinentales en 2019, trajo consigo un cambio sustancial en el ámbito social y cultural en Tapachula, aunado a una línea ascendente de la inseguridad, por lo que ante la caravana anunciada para los próximos días en las redes sociales de Honduras, el Gobierno mexicano debe actuar en consecuencia.

El Investigador Social egresado de la UNAM, José de la O Bámaca, expresó que México, y específicamente Chiapas, no están preparados para recibir más caravanas de migrantes, pues se carece de todas las condiciones de infraestructura para brindarles albergue, trabajo, atención en salud y respuesta a los trámites migratorios.

De igual forma, afirmó que la sociedad tapachulteca no está preparada para tener una convivencia deseable con los migrantes, como ya se vio en los últimos meses, por lo que es necesario que el Gobierno Federal actúe en el control de la Frontera Sur, con un sistema ordenado, para evitar la invasión de todo tipo de personas que en muchos casos, vienen a hacer daño a la sociedad de esta ciudad.

No se trata de estigmatizar a los migrantes, pues muchos de ellos sí necesitan una ayuda humanitaria porque vienen huyendo por la violencia y la pobreza de sus países de origen, pero también es cierto que cuando entran al territorio de manera desordenada se corre el riesgo de que se filtren personas que vienen buscando organizar células delictivas en Tapachula, sostuvo.

El riesgo de la migración masiva se convierte para México en un asunto de soberanía nacional, pero por otro lado, está el aspecto humanitario; por lo que el Gobierno debería de ofrecer para mayor seguridad, es hacer valer la ley a través de un mayor control en la frontera.

Aunque la migración seguirá ocurriendo, se deben establecer mecanismos internacionales para hacer que los países que expulsan migrantes, ofrezcan a sus connacionales mejores oportunidades de desarrollo y de seguridad, señaló, como fue la intención del presidente López Obrador, cuando le otorgó recursos a los países centroamericanos.

Finalmente, el especialista egresado de la UNAM mencionó que, el Gobierno en sus tres niveles les ha faltado la difusión hacia la sociedad sobre el problema migratorio que persiste en la frontera sur, porque lo único que se sabe es lo que se vierte en redes sociales y lo que observan de manera vivencial. EL ORBE/ Marvin Bautista