Ciudadanía se Inconforma por Liberación de Presunto Feminicida

* En Mapastepec.

Mapastepec, Chiapas; 24 de Enero.- Este viernes alrededor de las 17:40 horas, se llevó a cabo una marcha con un aproximado de cien personas, encabezados por Víctor Manuel Hernández Cruz, comisariado ejidal en este municipio, participando también Yuridia Ozuna de Paz, y Rosario Aguilar de la Rosa, madre de la occisa Jaqueline Vázquez Aguilar.

Dicha marcha inició sobre la Avenida Francisco Sarabia de esta ciudad, y culminó en el parque central, con la finalidad de exigir justicia sobre los homicidios que se han presentado en estas últimas fechas; asimismo, exigieron la renuncia de la presidente municipal, Karla Erika Valdenegro Gamboa.

Los manifestantes portaron pancartas con las leyendas, “Andrés Manuel López Obrador Nos pidió No callar”, “presidenta municipal el pueblo te pide la Renuncia, el pueblo te exige que renuncies”, “pedimos la destitución de la presidenta de Mapastepec Karla Erika Valdenegro Gamboa” “el pueblo pone pueblo quita”, “Obrador hoy Mapastepec necesita la renuncia de la presidenta y su cabildo”, “ninguna mas ninguna menos, por ti por tu hija, por tu prima, únete a la lucha”, “Karla dejaste libre al delincuente”, “Niños y niños no se tocan no se violan no se matan”.

Una vez que llegaron al domo del Parque Central “Benito Juárez”, frente a la Presidencia Municipal, realizaron un mitin gritando que no les dieron ningún apoyo a los padres de la occisa, “que salga Karla a atender a los manifestantes” decían, pero la Alcaldesa nunca los atendió. EL ORBE/José Ángel López