Cortar de Raíz la Corrupción Pide Rutilio Escandón a su Gabinete

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró su petición al Gabinete Legal y Ampliado de conducirse con transparencia y cortar de raíz la corrupción en cada una de las instituciones que representan, para que lejos de cometer injusticias u oportunismo, tengan la voluntad de hacer posibles los sueños y esperanzas de la población.

En este sentido, el mandatario exhortó a denunciar actos de corrupción en cualquiera de sus expresiones, y a realizar proyectos y compras de insumos con empresas de calidad y que cumplan con el marco legal, pues, aseguró, desde el inicio de esta administración dejó en claro que se acabaron los moches y las dádivas.

“Es la última llamada. Ya tuvimos un año para corregir, si no trabajamos honestamente estamos quitando oportunidades a la gente, principalmente a la más pobre. Así que, quien no responda, mejor que se dedique a otra cosa porque tendremos que actuar, sin excepción”, enfatizó ante sus colaboradoras y colaboradores.

Durante este encuentro, Escandón Cadenas también exigió a las y los funcionarios entregar informes reales y no maquillados, lo que permitirá reconocer los avances y trabajar de frente sobre las necesidades, ya que, de lo contrario, no se verán los resultados ni se reflejarán en el beneficio y bienestar de las familias.

Tras apuntar que el presupuesto de 2019 alcanzó para hacer más en rubros como alimentación de la niñez, obras y salud, el gobernador destacó la buena relación con la Federación gracias a que las acciones se ejecutan bajo los mismos principios y valores del Gobierno de México. “Saben que cada peso que llegue a mi administración se utiliza en el bienestar de la gente”.

Igualmente, resaltó el trabajo entre el gobierno y la iniciativa privada a fin de generar oportunidades laborales para la población, y detalló que los resultados positivos en materia de seguridad, han favorecido la llegada de nuevas inversiones y el interés de las aerolíneas en aumentar vuelos de otros puntos del país hacia la entidad, lo que significa mayor conectividad y un detonante que fortalece la economía.

En tanto, las y los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado refrendaron su voluntad y disposición de trabajar de manera honrada con el objetivo de alcanzar los beneficios fijados para el pueblo y cambiar el destino de Chiapas. Comunicado de Prensa