Llama REC a Fortalecer la Prevención y Combate de Incendios

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la Reunión Estatal para la Prevención y Combate de Incendios 2020 en el marco del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Chiapas (Coplade), con el ánimo de impulsar una estrecha coordinación e integración de esfuerzos para el desarrollo de estrategias que contribuyan a la prevención y combate de incendios en la entidad.

“Estamos a tiempo de involucrarnos todas y todos en esta gran tarea para defender las riquezas naturales que son el pulmón de la nación; por eso se capacita de forma constante para la prevención y se dotan de instrumentos y herramientas para combatir cualquier siniestro que dañe nuestra tierra”, manifestó al reconocer el trabajo comprometido de los 7 mil 400 Comités de Protección, de Prevención y de Participación Ciudadana que son ejemplo de la gran responsabilidad en el cuidado del entorno.

Escandón Cadenas señaló que para la construcción de una nueva cultura de protección civil se requiere de una gran fortaleza, por lo que confió en que los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) serán agentes permanentes para convocar a las comunidades a que cuiden los bosques, eviten la quema de las parcelas y no provoquen incendios, los cuales deterioran los nutrientes de la tierra, evitan que haya lluvias y que las cosechas se reduzcan.

“Tenemos que activar la reforestación en todas las comunidades y hacer obras que requieran los pueblos para la protección del medio ambiente. No debemos permitir ni tolerar a los que llegan a deforestar con toda libertad, hay normas y leyes que están de nuestro lado para sancionar con todo el peso de la ley a los que están abusando de los recursos naturales”, advirtió al precisar que el cuidado al medio ambiente, la biodiversidad y la salud de la gente son asuntos de total prioridad que no se deben desatender.

En su participación, el director general de Protección Civil de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Óscar Zepeda Ramos aplaudió la voluntad del gobernador Rutilio Escandón Cadenas en priorizar los temas de prevención en el combate de incendios forestales, luego de que durante el 2019, Chiapas presentó 452 incendios, con 32 mil hectáreas afectadas, siendo el octavo Estado con mayor superficie siniestrada. Por ello, “el Gobierno de México reconoce a Chiapas como Estado líder y ejemplar en la prevención de riesgos de desastres”.

Por su parte, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno y la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, María del Rosario Bonifaz Alfonzo, destacaron el compromiso de las autoridades comunitarias que firmaron del Pacto para la Prevención y Combate de Incendios, en el que trabajarán mediante tres fases de prevención: cultural, física y legal. De esa manera, resaltaron, se evitará que la entidad se ubique en los primeros lugares por incendios forestales, debido, principalmente, a las quemas agrícolas.

En tanto, el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, sostuvo que mediante los Copladem, se prioriza la participación de todos los sectores, sin distingo alguno, ya que además de ser un ejercicio democrático y transparente, ayuda a legitimar el trabajo de las administraciones municipales; subrayó que durante este Gobierno se terminarán las malas prácticas de entregar los recursos del Copladem en efectivo, lo que abonará a la gobernabilidad y evitar la corrupción.

El director general del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Francisco Zebadúa Alva, informó que las condiciones climatológicas que se prevén para Febrero y Abril serán favorables para la propagación de incendios, es decir, se espera un ambiente seco, poca lluvia, temperaturas superiores a 30 grados centígrados, así como fuertes vientos; por ello, “tenemos que cerrar filas con el gobernador para atender la declaratoria estatal preventiva de roza y quema para la temporada de estiaje 2020”.

En este tenor, los alcaldes de Ocozocoautla, Alfonso Estrada Pérez y Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, señalaron que mediante una participación democrática de los Copladem, se realizaron obras prioritarias; explicaron que se analiza la creación del Centro de Control de Incendios Forestales y el Centro de Monitoreo para la Detección de Puntos de Calor.

Estuvieron presentes: el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el gerente de Manejo del Fuego de la Comisión Nacional Forestal, Eduardo Cruz Castañeda; la diputada presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado, Valeria Santiago Barrientos; el teniente coronel Gregorio Martínez Torres, representante de la Séptima Región Militar; el capitán Crispín García Bautista, representante de la 14 Zona Naval en Puerto Chiapas, así como las y los Presidentes Municipales, Comisariados Ejidales y brigadistas. Comunicado de Prensa