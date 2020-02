En mi Gobierno No se Autorizará una Notaria más Mediante Amiguismo, Sentencia Rutilio Escandón

*EL MANDATARIO SE REUNIÓ CON NOTARIOS DEL ESTADO, A QUIENES EXHORTÓ A SOLIDARIZARSE CON QUIENES MENOS TIENEN. *DESTACÓ QUE IMPULSARÁ REFORMAS EN LAS QUE SE REQUIERA UNA VERDADERA CALIFICACIÓN PARA PODER ACCEDER Y EJERCER LA FE PÚBLICA.

Tuxtla Gutiérrez.- En la salutación con Notarias y Notarios del Estado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que en su Gobierno no habrá una notaría más, porque gobernantes anteriores las otorgaron mediante el amiguismo, de manera irresponsable, haciendo un gran daño a la sociedad e incluso, ocasionando una competencia desleal entre las y los fedatarios.

Durante este encuentro, en el que se contó con la presencia del representante del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Luis Carlos García Estefan, y la ponencia del administrador central jurídico de Actividades Vulnerables del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Ramón García Gibson, el titular del Ejecutivo Estatal señaló que impulsará reformas en las que se requiera una verdadera calificación para poder acceder y ejercer la fe pública.

“Que no los nombre el Gobernador, ni que haya un grupo de gente que determine, a través del tráfico de influencias, quiénes ocuparán los espacios”, dijo al tiempo de manifestar que también pedirá a quienes están en la función pública que elijan si desean fungir como servidores públicos o como Notarios.

Tras atestiguar la firma del convenio entre el director general de la Promotora de Vivienda Chiapas, Freddy Escobar Sánchez, y el presidente del Colegio Estatal de Notarios de Chiapas, Wenceslao Camacho Pimienta, el mandatario destacó el interés de continuar los trabajos en la regularización del registro público de la propiedad y catastro, porque son los bienes del pueblo, “es su patrimonio y es injusto que a una familia la despojen de su casa por la corrupción”.

En este sentido, Escandón Cadenas exhortó a las y los Notarios a solidarizarse con el Estado a fin de hacer de la certeza jurídica un apostolado y apoyar a la gente que menos tiene; asimismo, se comprometió a que, por parte de las instituciones, se aligeren los trámites para que puedan hacer un trabajo más ágil.

Por su parte, el Presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano resaltó que es satisfactorio ver al notariado chiapaneco unido, comprometido, actualizado y dispuesto a contribuir con las acciones de Gobierno para garantizar la certeza y seguridad jurídica de los sectores más vulnerables.

En su participación, Ramón García Gibson precisó las obligaciones y beneficios de las y los Notarios ante el SAT; al tiempo de explicar que la actividad honesta y transparente del sector notarial es fundamental para combatir la corrupción y el lavado de dinero, lo que permitirá proteger el sistema financiero y económico de las entidades federativas y del país.

A su vez, Escobar Sánchez detalló que hace más de 10 años no se realizaba un convenio con el gremio notarial, por ello, este acto es la oportunidad de regularizar la tenencia de la tierra y garantizar certeza patrimonial. Detalló que durante 2018, únicamente se entregaron 191 escrituras; mientras que, en 2019 se otorgaron mil 500; y la meta en 2020, es entregar 2 mil escrituras, para beneficiar al mismo número de familias.

Finalmente, el secretario general del Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, sostuvo que por medio de las Direcciones del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, de Catastro y la de Archivo General y Notarías, se desarrollan acciones para trabajar con transparencia y en estricto apego a derecho, brindando servicios expeditos y de calidad al notariado y, en consecuencia, bienestar y certeza jurídica a las familias.

Asistieron: la secretaria de Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González; el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez; el consejero jurídico del Gobernador, César Amín Aguilar Tejeda; el auditor superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez; la presidenta del Colegio de Notarios Regional Zona Costa, Alejandra Cruz Toledo Zebadúa; el presidente del Colegio de Notarios Regional Zona Selva, Ángel Wenceslao Carballo Zenteno. Comunicado de Prensa