Inaugura REC Centro de Salud en Chenalhó; Cumple Añeja Demanda

Tuxtla Gutiérrez.- En un acto de justicia social para los pueblos indígenas de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el Centro de Salud de Las Limas, en el municipio de Chenalhó, luego de que durante 40 años las y los pobladores no contaran con un servicio de salud integral, y tenían que trasladarse al municipio de Chalchihuitán a recibir la atención médica necesaria.

Acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, el mandatario manifestó su beneplácito, ya que gracias a que los recursos públicos se destinan para atender las necesidades más urgentes, Chenalhó cuenta con una clínica digna, con medicamentos y atención gratuita, así como personal médico y de enfermería suficiente e incluso tradicional, que “tiene una gran sabiduría de la medicina ancestral”.

“La salud de los pueblos es primero y para todas y todos sin distinción”, sostuvo al patentizar su compromiso de estar pendiente de que a las niñas, niños y mujeres indígenas no les falte apoyo en temas tan importantes como la salud y la educación, entre otros, y que exista una verdadera relación de hermandad entre las y los habitantes.

“Nos duele que el pueblo sufra, que una madre no tenga ni un medicamento para aliviar el dolor de sus hijas e hijos. Por eso, pido a las autoridades de salud no olvidar que el presupuesto es de la gente. Tenemos un gran ejemplo en el presidente Andrés Manuel López Obrador, un humanista junto a quien caminamos”, subrayó.

Al precisar que la salud y la asistencia social van de la mano y que de esa manera se va contribuyendo a mejorar la atención de las familias, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, sostuvo que este Centro de Salud era un sueño que la población tenía por muchos años, por lo que, dijo, es gratificante que en acuerdo con autoridades municipales y la sociedad se concretara este proyecto en poco tiempo.

En su intervención, el presidente municipal de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, resaltó que hoy Chiapas tiene un Gobierno de palabra y humanista que está trabajando por la gente más desprotegida, como las comunidades indígenas. Explicó que la entrega de este Centro de Salud es un acto noble, ya que permitirá atender las enfermedades y cuidar la salud de las y los habitantes de la región.

A su vez, el gestor de la obra y coordinador de la Organización de Las Abejas, Agustín Vázquez Ruiz, subrayó el compromiso cumplido por el Gobernador y reconoció la cercanía de las autoridades de salud con los pueblos indígenas. “A partir de hoy, contarán con medicamentos y atención médica cerca de su domicilio. Gracias por escuchar la voz de las comunidades indígenas más necesitadas”.

Asistieron, la comisionada nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Josefina Bravo Rangel; el secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán; el director general del DIF Estatal, Ángel Carlos Torres Culebro; el director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, Alberto Cundapí Núñez.

Asimismo, la presidenta del DIF municipal de Chenalhó, Matilde Arias Cruz; la médica responsable del Centro de Salud de Las Limas, Laura Liliana Ruiz Utrilla; el agente rural de Las Limas, Felipe Cruz Pérez; así como autoridades de los municipios de Chalchihuitán, Mitontic, Larráinzar, Oxchuc, Amatenango del Valle y Pantelhó. Comunicado de Prensa