AMLO Convoca a Gobernadores a un Pacto Contra la Corrupción

* En Reunión de la CONAGO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador coincidió con el nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Carlos Mendoza Davis (PAN), en que es muy importante una alianza contra la violencia hacia la mujer y el feminicidio, pero al mismo tiempo convocó a los Gobernadores a un pacto para impedir la corrupción.

“Es muy importante la propuesta del presidente de la Conago, de Carlos Mendoza para hacer una alianza, como estamos obligados, y lograr la paz y la tranquilidad y no darle ninguna oportunidad a la violencia y de manera especial rechazar, repudiar, impedir, castigar todo lo que tiene que ver con la violencia a las mujeres, sobre todo el feminicidio”.

“Así como tenemos que hacer un pacto para garantizar la paz y la seguridad debemos de mantener el pacto para no permitir la corrupción, para desterrar la corrupción de México. Yo convoco a esa alianza, que pongamos por delante la honestidad”.

Ante los Gobernadores del país, el presidente López Obrador señaló que no se debe soslayar ni olvidar que el principal problema de México era la corrupción, “ese es el cáncer que más daña a nuestro país”.

Por ello dijo que se debe de mantener un pacto para desterrar la corrupción de México e ir al fondo del problema.