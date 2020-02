Congreso del Estado Designará al Alcalde Sustituto de Tapachula, fue el Acuerdo que Tomaron en Cabildo

Todos Están al Acecho Queriendo ser Ungidos

*SECRETARIOS Y FUNCIONARIOS ENTRARON A LA SESIÓN PARA HACER PRESIÓN Y NOMBRAR AL REGIDOR ISIDRO OVANDO MEDINA, PERO FRACASARON. *EL PROPIO CABILDO APROBÓ QUE CUALQUIERA DE SUS INTEGRANTES, SIN IMPORTAR EL GÉNERO O PARTIDO POLÍTICO, SEA ELEGIBLE POR IGUAL, PROPUESTA YA ENVIADA AL CONGRESO.

Tapachula, Chiapas; 24 de Febrero.- Los integrantes del Cabildo local lograron sesionar al mediodía de este lunes para tratar de elegir a un alcalde interino, luego del fallecimiento del expresidente, Oscar Gurría Penagos, pero el cargo sigue acéfalo.

A cinco días del deceso, el Ayuntamiento ni siquiera ha notificado el deceso de Gurría, ocurrido el jueves en la capital, Tuxtla Gutiérrez.

Durante el fin de semana hubo dos convocatorias a sesión, pero no prosperaron porque desde el orden del día se pretendía imponer como candidato interino al regidor, Isidro Ovando Medina, que se ha dicho, es afín al proyecto del actual Gobierno.

Por eso se pospuso nuevamente para este lunes y, para el asombro de los integrantes del Cabildo, la titular del DIF municipal y ahora viuda de quien fuera el Alcalde, decidió entrar y sentarse en el presídium.

También entraron todos los Secretarios y principales funcionarios del Gobierno Municipal. Se cree que la intención era la de hacer presión para que el Cabildo nombrara a Ovando Medina como interino y proponerlo al Congreso para que lo ratificara como sustituto.

Sin embargo le señalaron que no podía intervenir, no tenía voz y voto, porque se trataba de una sesión oficial y que ella ni siquiera funcionario municipal es, ya que su cargo es honorífico.

Argumentó su presencia al decir que se había presentado ´para entregar el acta de defunción de quien fuera su esposo, pero, cuando se la pidieron, indicó que no la llevaba.

También se les pidió a los Secretarios lo mismo, quienes tuvieron que acatar la disposición legal y aún cuando varios de ellos ya hasta se habían sentado en los curules que corresponden a Regidores, tuvieron que guardar silencio.

Luego vino una serie de posicionamientos y supuestos argumentos jurídicos. El acta tuvo que ser modificada varias veces y, a pesar de que uno y otro fue proclamado en redes sociales como el Alcalde interino, la verdad fue muy distinta.

Al concluir el evento, el regidor Yumaltik de León, en compañía de las también miembros del Cabildo, Mónica Escobar y Viridiana Figueroa, salieron a contestar las interrogantes de los medios de comunicación.

El Regidor explicó que fue una sesión de Cabildo extraordinaria, donde se acordaron solamente dos puntos. El primero fue notificar oficialmente al Congreso del Estado del fallecimiento del Exalcalde, porque todavía no lo había hecho.

El segundo, según señaló, “es que todos nos pusimos de acuerdo, de manera democrática, de poder ser elegibles los diez miembros de este Cabildo”.

Aclaró que no es facultad de los Regidores el designar a quien será el sustituto, sino exclusivamente del Poder Legislativo.

“Por eso será el Congreso del Estado quien tome esa decisión apegado a derecho, porque es ahí donde se hacen las leyes y se cambian. Por ello, serán los encargados de decidir quién de los miembros del Cabildo se convierte en el alcalde sustituto”, recalcó.

Con ello, el propio Cabildo aprobó que cualquiera de ellos, sin importar el género, prelación o partido político, sea elegible por igual.

Luego se le preguntó sobre quien asumiría el despacho de la Presidencia, a lo que dijo que la ley es muy ambigua, con algunas lagunas jurídicas, y por lo mismo, “al ser un cuerpo colegiado, todos los regidores del Cabildo y la síndico, quedamos al frente de este ayuntamiento en tanto no haya una resolución del Congreso del Estado”.

Aseguró, además, que van a respetar la determinación de los legisladores y respaldarán a quien sea nombrado Alcalde.

Descartó la integración de un Concejo Municipal “porque no hay las condiciones ni la justificación. Consideramos que los Diputados van a atender lo más pronto posible la solicitud del nombramiento”.

Por lo pronto las actividades del Gobierno Municipal, el segundo más grande en el Estado, permanecen semiparalizadas.

Todos los sectores de la sociedad siguen de cerca los acontecimientos porque se cree que el Congreso realizará cambios sustanciales que permitan el restablecimiento del orden, la paz social y la gobernabilidad en Tapachula. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello