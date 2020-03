No más Corrupción en Tapachula: Rosy Urbina

* LA PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTA PIDE AUDITORÍAS FÍSICA Y CONTABLE A TODAS LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.

* RECONOCE QUE HAY SERIOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD, BASURA, OBRAS, DESABASTO DE AGUA, ENTRE OTROS.

Tapachula, Chiapas; 1 de Marzo.- Al tomar protesta como alcaldesa, Rosy Urbina Castañeda, indicó “no más corrupción en Tapachula” y por ello pidió al Gobierno del Estado y Federal, al Congreso y a los órganos auditores, realizar lo más pronto posible, auditorías físicas y contables a cada una de las áreas del Ayuntamiento.

Además, anunció que se contrató a un despacho contable externo para que haga sus investigaciones por su lado, para que los resultados sean cotejados y no quede duda que se hicieron con honestidad y sin proteger a nadie.

Ante legisladores federales y locales, así como de los miembros del Cabildo, la Presidente Municipal dijo que, aún cuando no se trata de una “cacería de brujas”, se procederá en contra de todos aquellos servidores públicos a quienes se les compruebe actos de corrupción u otras irregularidades.

En esta ocasión no asistió la hasta ahora titular del DIF, Laura García Arjona, a tomar el lugar de su difunto esposo, ni tampoco el exsecretario municipal, Luis Miguel del Pino Acoto, quien es el primero que ha sido separado del cargo.

En su lugar, el Cabildo en pleno nombró a Roberto Fuentes Thomas, quien de inmediato asumió esa responsabilidad, aún cuando la auditoría a esa área se hará durante la semana.

Como había sido una costumbre del expresidente, Óscar Gurría Penagos, de celebrar las reuniones de Cabildo a puerta cerrada, esta vez se había convocado para que fuera de la misma manera.

Sin embargo, Rosy Urbina pidió que se abrieran las puertas del recinto y que, de ahora en adelante, las sesiones sean públicas y con acceso a la prensa.

Al evento tampoco llegó el primer regidor, Isidro Ovando Medina, conocido popularmente como «Chilo», quien todavía sigue buscando en tribunales una oportunidad de ser el Presidente Sustituto en Tapachula.

Por su parte, la Alcaldesa se comprometió a la gobernabilidad, la transparencia, la legalidad y el combate permanente a la corrupción; y pidió a los Regidores a trabajar unidos para buscar la paz, la tranquilidad y la concordia en el municipio.

Anuncio que se hará una revisión exhaustiva a los contratos y convenios realizados en los últimos meses y que habrá una reestructuración general, «porque vamos a corregir todo lo que deba corregirse».

También hizo el compromiso público de informar al pueblo sobre los resultados de las auditorías y un informe constante sobre las actividades de cada Secretaría. Así también, que dará trámite a las quejas, denuncias e inconformidades de la población.

Reconoció que, a su llegada al cargo, se está encontrando con serios problemas de inseguridad, limpieza municipal, alumbrado público, pavimentación, caminos rurales, agua potable y hasta constantes aumentos en las tarifas de la energía eléctrica.

«Los ciudadanos tienen razón de demandar más y mejores obras y servicios públicos», reconoció al adelantar que se pondrá en marcha una nueva ingeniería financiera para dar respuestas a las demandas de la población.

Confió en que habrá total apoyo de parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador, Rutilio Escandón Cadenas.

Confirmo que se harán muchos cambios en el gabinete y, de antemano, puso de ejemplo a la Secretaría de Seguridad Pública, «porque es un clamor popular y porque Tapachula requiere de resultados y no de pretextos».

Así también, que su Gobierno será de respuestas y por eso indicó que en los próximos días se reunirá con los indígenas de Pavencul, «a quienes les daremos muy buenas noticias».

En el trascurso de la semana se harán los cambios en las dependencias. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello