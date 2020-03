Se Debe Acatar Recomendaciones de Autoridades Respecto al Coronavirus

* Manifiesta Senador Eduardo Ramírez.

Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, exhortó a la población a tomar en cuenta y darle la importancia debida a las recomendaciones y medidas preventivas de higiene para evitar posibles contagios del Coronavirus, hechas por el Gobierno Federal y Gobierno de Chiapas.

Luego de que se confirmara la llegada del Coronavirus a México y un caso en Chiapas, Ramírez Aguilar reconoció la prontitud y el tratamiento con que las autoridades de salud en Chiapas actuaron al respecto, que a decir de la misma Secretaría de Salud, es un caso importado y asintomático de una joven chiapaneca que provenía de Italia.

“Reconocemos el seguimiento que el Gobierno de Chiapas le dio a este caso hasta confirmarlo y dar una información verídica y oficial, toda vez que con esto se evita caer en rumores e información falsa, que solamente alarma a la población”, destacó el Senador por Chiapas.

Eduardo Ramírez pidió a la población no caer en pánico, pero tampoco hacer caso omiso de las medidas preventivas oficiales, “entre todos podemos cuidarnos y protegernos, siendo cada uno responsable de cuidar su propio cuerpo y no poner en riesgo la salud de otras personas”, explicó.

Cabe destacar que algunas de las medidas preventivas son: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón; usar gel antibacterial; evitar tocarse los ojos, nariz y boca; evitar saludar de mano y beso; en caso de tener tos o gripe usar cubrebocas; usar antebrazo para toser o estornudar; evitar contacto con personas que estornuden, que tengan tos o fiebre; no consumir carnes crudas; consumir frutas y verduras sobre todo las que contengan vitamina C y en caso de tener tos o fiebre acudir al médico y no automedicarse. Boletín Oficial