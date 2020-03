Protestan Mujeres en México por Alto Nivel de Inseguridad y Feminicidios

* EN CHIAPAS LAS PRINCIPALES MANIFESTACIONES FUERON EN TUXTLA GUTIÉRREZ Y TAPACHULA.

* SALIERON A LAS CALLES A PROTESTAR PARA EXIGIR EL RESPETO A SUS DERECHOS, Y EL CESE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. EN EL CENTRO DEL PAÍS HUBO CONATOS DE ENFRENTAMIENTOS, PINTAS A MONUMENTOS HISTORICOS, 38 LESIONADAS, ENTRE OTROS.

Tapachula, Chiapas; 08 de marzo. – A pesar de todos los intentos por boicotear las manifestaciones en este domingo, en un hecho sin precedentes en la historia del país, millones de mujeres en gran parte del territorio nacional salieron a las calles a protestar por los altos niveles de inseguridad y para exigir el respeto a sus derechos.

Desde hace un par de semanas se hizo creer en redes sociales que partidos políticos opositores al gobierno estaban detrás del movimiento, pero no fue así.

Los crueles asesinatos de mujeres en los últimos días en el país y el ataque con ácido a la cara de una saxofonista provocaron dos días de protestas, Este domingo fue la primera con marchas y, para este lunes, se calcula que varios millones de ellas no saldrán de sus casas.

Las cifras dadas a conoce en las manifestaciones de este día no son nada halagadoras ni tampoco se pueden presumir: Teniendo como fuente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: En el 2019, 2 mil 309 mujeres fueron asesinadas; 413 secuestradas; mientras que un millón de niñas, o quizá más, han sufrido abuso sexual.

En el caso del 2020, tan solo en enero se tiene el registro de 247 asesinadas. De esos casos, Sólo 72 han sido calificados como feminicidios; mientras que, en lo que va del año, se han contabilizado 37 secuestradas.

Señalaron también que, en torno al 2019, el mayor número de feminicidios se registró en Veracruz con 147 casos; Estado de México con 95; Nuevo León con 58; Ciudad de México con 50; y un número similar en Puebla.

LA RADIOGRAFÍA NACIONAL

Sin duda alguna, la protesta más grande de este domingo se vivió en la Ciudad de México. Desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo, las mujeres se apoderaron de todos los espacios públicos para expresar sus inconformidades.

Las autoridades reportaron que hubo actos de vandalismo en algunos monumentos históricos, con daños que muy probablemente serán irreversibles. Nunca antes se había registrado un movimiento similar.

Fue tan grande lo ocurrido en ese sector que el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano, conocido como “Metro”, tuvo que cerrar desde las 10 de la mañana las estaciones Insurgentes, Zócalo e Hidalgo, en las líneas 1, 2 y 3, además del transbordo de Bellas Artes.

En el Estado de México, los movimientos más nutridos fueron en Nezahualcóyotl, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan.

De acuerdo a los reportes de autoridades y organismos civiles, en otras regiones de México se replicaron actos parecidos. Por ejemplo, en Aguascalientes, la Comunidad Feminista hizo su movilización en la víspera.

Después, el Colectivo de Familias Buscando Personas, Verdad y Ajusticia acompañado por el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, organizaron la marcha.

En Baja California, tanto la del Norte como la del Sur, hubo movilizaciones en Tijuana, Mexicali,Los Cabos, La Paz, entre otros; mientras que, en Campeche, las actividades se dieron desde muy temprano en Ciudad del Carmen.

En Coahuila la protesta concluyó en la Plaza Magisterio; mientras que, en Colima, la Red de Mujeres que Luchan, organizó las acciones.

En Durango fueron varios puntos de concentración, como la Avecina 20 de Noviembre y la Plaza de Armas de Lerdo. En Guanajuato, fue en San Miguel de Allende, Celaya e Irapuato.

En el estado de Guerrero se organizaron para pintar un mural alusivo a la violencia contra las mujeres. Mientras que, en Hidalgo, la concentración masiva fue en las inmediaciones del Reloj Monumental de Pachuca.

En Jalisco, los eventos más representativos tuvieron como escenario al crucero “Pitillal” de Puerto Vallarta y la Plaza Universidad, de Guadalajara.

Por otro lado, en Michoacán las movilizaciones se reportaron en Zitácuaro y Uruapan: mientras que, en Morelos fueron en Cuernavaca y Cuautla. En Nayarit, la marcha terminó en la catedral de Tepic. En Nuevo León fue en Monterrey, en la Explanada de los Héroes.

En Oaxaca, las manifestantes se concentraron fuera del Panteón General; en Puebla hubo movilizaciones en la capital del estado y en Tehuacán. En Querétaro, fueron en la capital y en la ciudad de Ezequiel Montes.

En Quintana Roo, el numeroso contingente salió desde el Malecón Tajamar hacia el centro de la capital; en San Luis Potosí, hubo un campamento feminista y una marcha que inició en las afueras del Congreso del Estado.

En Sinaloa, la movilización fue organizada por el Colectivo Feminista Perlas del Pacífico y salió desde el Parque Venustiano Carranza para concluir en el Monumento a la Mujer Mazatleca. En Sonora la cita fue en las escalinatas del museo de la UNISON.

Asimismo, en Tabasco, la marcha fue por la tarde en el Parque Juárez de Villahermosa; mientras que, en Tamaulipas, el Colectivo Feminista Aquelarre convocó a concentrase a un costado del Cementerio Tampico. Un numeroso grupo de mujeres en Tlaxcala protestaron en la explanada frente al Palacio de Gobierno.

En Veracruz, la marcha se registró en el Parque Juárez de Xalapa y en las inmediaciones del Teatro, además en la Plaza de la Soberanía, ubicada en el Puerto. Igualmente, en el Poliforum de Orizaba y el Reloj de la Paz, ubicado en el municipio de Poza Rica.

Hubo también protestas en el Monumento a la Patria en Mérida, Yucatán; y, en Zacatecas, a un costado del Congreso del Estado; además de Ciudad Juárez, en Chihuahua.

CHIAPAS NO FUE LA EXCEPCIÓN

A las protestas de mujeres que se registraron este domingo en todo el país, también se sumaron las de Chiapas. Los eventos más numerosos se reportaron en la capital, Tuxtla Gutiérrez y en la “Perla del Soconusco”, Tapachula, los dos municipios más grandes de la entidad.

En ambos casos, ellas protagonizaron marchas con mantas y pancartas por las principales calles, hasta concluir en las plazas centrales.

En Tapachula, el contingente se concentró en las afueras de la 36 Zona Militar, al oriente de la ciudad y caminaron hasta la explanada exterior de la alcaldía.

Ahí colocaron los cartelones en los que expresaron sus inconformidades e hicieron un mitin. Un par de horas después se retiraron sin que se registraran incidentes. Esta vez no hubo desalojo con gases lacrimógenos ni golpizas brutales de policías, como lo ocurrido el pasado 27 de enero. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello