Se Deshace la Caravana Proveniente de Honduras al Enterarse de los Casos de Coronavirus en México

*YA SON LOS 16 CASOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA, 82 SOSPENCHOSOS. *REGISTRAN NUEVO CASO EN MONTERREY, EL TEC HA SIDO CERRADO. *DE ULTIMA HORA, REPORTAN OTRO ENFERMO EN SINALOA.

Tapachula, Chiapas; 12 de Marzo.- A partir de este jueves, el Gobierno de Guatemala prohibió el ingreso de europeos, coreanos e iraníes a su territorio, como una medida preventiva para evitar la propagación del Coronavirus.

Aún cuando los chapines no registran hasta ahora un caso confirmado de esa enfermedad, las autoridades federales decidieron extremar sus precauciones de acuerdo a lo que dijo en rueda de prensa el ministro de Salud en esa nación, Hugo Monroy.

Las autoridades migratorias de ese país abundaron que la medida también incluye a ciudadanos de Irán, Corea del Sur y Corea del Norte.

Mientras que, los guatemaltecos que regresen de Europa sí podrán ingresar por constitucionalidad, pero de inmediato entrarán en cuarentena con un mínimo de siete días, para determinar si no están infectados con el virus.

Casi al mismo tiempo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó una cuarentena a todo el país durante 21 días -a partir de la fecha- a pesar de que tampoco tienen casos confirmados.

Por eso las clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles quedan suspendidas hasta nueva orden.

Eso significa, según las instrucciones del mandatario, que queda prohibida la entrada a cualquier extranjero, salvo residentes o diplomáticos.

Sin embargo, no son casos aislados en el continente americano. Por ejemplo, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció en las últimas horas de cuarentena preventiva de 14 días para las personas que arriben a ese país provenientes de China, España, Francia e Italia.

De acuerdo a las autoridades de salud, en ese territorio centroamericano ya hay al menos nueve casos confirmados.

Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ordenó medidas similares para países de procedencia como Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, Japón, Italia e Irán.

También fueron suspendidos infinidad de eventos masivos, incluyendo los deportivos, incluso varios torneos mundiales programados para fechas cercanas.

Acciones muy parecidas han tomado a partir de las últimas horas los mandatarios de Bolivia, Costa Rica, Chile, Paraguay, Perú, República Dominicana, Estados Unidos, entre otros.

En el caso de México, este jueves la frontera con Guatemala permaneció en las mismas condiciones, es decir, abierta de par en par.

El trasiego de mercancías y seres humanos se llevó a cabo de manera “normal”, utilizando balseros e, incluso, algunos pasaron caminando el río Suchiate, que sirve de referencia limítrofe para ambos países.

Tampoco hay un solo módulo de salud, es más, ni una mesita con Paracetamol en el parque de Ciudad Hidalgo, donde a diario pasan cientos de migrantes con rumbo a Tapachula.

La única recomendación que le hacía algunas autoridades, sin ningún protocolo de protección, que se registraran en las oficinas migratorias como aspirantes a algún programa gubernamental y esperar en Tapachula la respuesta.

Mientras, las dos caravanas que habían partido desde Honduras y El Salvador llegaron el miércoles a los límites con Guatemala, con unos 3 mil migrantes en global.

Sin embargo, fueron informados de que los países de tránsito y destino -México y Estados Unidos- tienen casos de Coronavirus.

Se cree que ese fue el motivo principal para que el jueves desistieran de su recorrido y empezaran a retornar a sus naciones de origen.

Al cierre de la edición, organismos de derechos humanos reportaron que sólo quedaban en esa zona alrededor de cien personas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello