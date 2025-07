Migrantes Usan Apps Para Evadir Redadas del ICE en EU

Ante el endurecimiento migratorio bajo Donald Trump, aplicaciones como Coquí e ICEBlock se han convertido en herramientas esenciales para comunidades migrantes en Estados Unidos.

Óscar, migrante venezolano con estatus temporal, contó a CBS News que Coquí le ayudó a evitar un operativo: “Tengo miedo aunque esté legalmente aquí”, dijo. Estas plataformas permiten reportar ubicaciones de agentes y encontrar negocios “seguros”.

Coquí fue creada por Peter, un defensor de animales que busca reducir el ausentismo laboral provocado por redadas. La app no recopila datos personales, lo que la hace más segura para usuarios. Su símbolo, inspirado en la rana puertorriqueña, representa solidaridad.

Por su parte, ICEBlock superó el millón de descargas. Permite alertar sobre actividad migratoria en un radio de ocho kilómetros. No obstante, su creador, Joshua Aaron, enfrenta críticas; su esposa, Carolyn Feinstein, exempleada del Departamento de Justicia, fue despedida por su vínculo con la app.

Autoridades y críticas

Madison Sheahan, subdirectora de ICE, afirmó que estas aplicaciones “obstaculizan la labor policial”, aunque no mostró evidencia. Desde Coquí respondieron: “Defender a tus vecinos no es una amenaza, es un deber”.

Un informe del Los Angeles Times reveló que 70% de los detenidos en redadas masivas en California no tenían condenas; más de la mitad jamás enfrentó cargos. Su única falta: permanecer en EE.UU. sin documentos, lo que constituye una infracción administrativa.

Estas herramientas evidencian la tensión entre políticas migratorias restrictivas y estrategias tecnológicas que buscan proteger derechos humanos.