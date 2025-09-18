jueves, septiembre 18, 2025
Volcadura de camión cervecero en carretera Puerto Madero, Tapachula
Al Instante

Volcadura de camión cervecero en carretera Puerto Madero, Tapachula

0
11

Tapachula, Chiapas, jueves 18 de septiembre de 2025.
Alrededor de la 1:30 de la tarde, se registró un fuerte accidente sobre la carretera Tapachula–Puerto Madero, a unos 300 metros del Hospital General, cuando un camión cervecero sufrió una presunta falla mecánica.

El conductor perdió el control de la unidad, la cual terminó volcada a un costado de un río. En el vehículo viajaban tres tripulantes, quienes resultaron lesionados. Testigos que circulaban por la zona dieron aviso inmediato al 911, solicitando apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos más tarde arribaron elementos de Protección Civil, quienes valoraron a los ocupantes. Dos de ellos fueron trasladados de urgencia al hospital, mientras que el tercero permaneció en el lugar, presentando policontusiones y crisis nerviosa.

Cabe destacar que el camión transportaba lonas y hieleras, por lo que no se registró saqueo ni rapiña en el lugar.

La Guardia Nacional, división Caminos, llegó para acordonar el área, colocando conos de seguridad y encendiendo las torretas de sus unidades a fin de evitar más percances. Posteriormente, acudió la aseguradora de la empresa para evaluar los daños, y finalmente una grúa retiró el camión, el cual fue trasladado a un corralón.
El orbe/ Carlos Montes

Artículo anterior
Conferencia de prensa México-Canadá. Palacio Nacional
Artículo siguiente
Accidente entre motociclista y automóvil en el libramiento sur-oriente de Tapachula
