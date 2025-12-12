Aprehenden a presunto violador de Chanal: FGE

– Presuntamente es elemento activo de la Policía Municipal

Los elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal cumplimentaron una orden judicial en contra de Gregorio “N”, como presunto responsable del delito de violación, cometido en agravio de una adolescente de identidad reservada, por hechos ocurridos en el municipio de Chanal, el día 2 de noviembre de 2025.

Cabe mencionar que el inculpado es elemento activo de la Policía Municipal de Chanal, y fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación legal.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.