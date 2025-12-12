Periodistas de la Frontera Sur Celebran 28 Años de Peregrinación Guadalupana

• Una tradición de fe que fortalece al gremio de comunicadores.

Tapachula, Chiapas 12 de Diciembre del 2025.— Con profunda devoción y un sólido sentimiento de unidad, periodistas de la frontera sur celebraron la 28ª edición de su tradicional peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe, una práctica que, pese al paso del tiempo y los desafíos propios del oficio, permanece viva gracias al compromiso del gremio.

Marco Antonio Hernández, mayordomo de este año y encargado de la organización, destacó la importancia de mantener una tradición que nació hace casi tres décadas, cuando la imagen de la Virgen fue donada a un grupo de comunicadores. Desde entonces, la fe guadalupana los ha acompañado en momentos de riesgo, incertidumbre y también de gratitud.



“Hay años buenos y otros difíciles, pero nunca dejamos que la tradición se pierda”, expresó. “Los compañeros que ya han sido mayordomos tienen una fe inquebrantable. Este año entendí la responsabilidad y la bendición que significa tener a la Virgen en el hogar.”

La peregrinación, que se realiza cada 12 de diciembre, es más que un acto religioso: es un espacio para agradecer, reencontrarse y reconocer la labor periodística, una profesión que —como recordó Hernández— implica sacrificio y peligro, pero también grandes satisfacciones.

“Llevamos más de 30 años en los medios. No siempre es una profesión que dé abundancia económica, pero sí nos da el pan de cada día y la satisfacción de servir con honestidad”, compartió.

El papel del mayordomo consiste en coordinar tanto la peregrinación como el convivio posterior, un momento en el que los colegas se dan la mano, se abrazan y cierran juntos un ciclo más de trabajo. Este año, la responsabilidad pasará a manos del periodista Juan Arturo Cancino, quien recibió la imagen con emoción y respeto.

“Él va a sentir lo que significa. Yo lo viví. Es un año de pruebas, de cosas buenas y malas, pero también de muchas bendiciones”, afirmó Hernández.

En un gremio donde la labor diaria enfrenta riesgos constantes —desde fenómenos naturales hasta hechos de violencia—, la Virgen de Guadalupe se ha convertido en un símbolo de esperanza y protección. La tradición continúa, guiada por la fe que une a quienes, día con día, informan a la sociedad con entrega y valentía. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.