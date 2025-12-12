Espectacular Encendido de Árbol de Navidad se Vivió en Tapachula

Autoridades Municipales Desearon Felices Fiestas a Todos los Tapachultecos
Cientos de Familias Disfrutaron de Espectáculos Musicales, Rifas y Juegos Artificiales
11 diciembre 2025, Tapachula, Chiapas.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF, Beba Pedrero y sus hijas encendieron el árbol de Navidad, con lo que se iniciaron los festejos de fin de año en La Perla del Soconusco.
En su mensaje, deseó paz, voluntad y unidad familiar así como parabienes para el próximo año 2026.
El alcalde de Tapachula, agradeció a las familias, a la síndico municipal, Cleo Ortiz Huerta y los regidores Edi Alberto García Juárez, Adriana Blas, Rosa Cortés Rueda, Bertha Moreno, Nancy López Ruiz y Janeth Leticia Luengo Sánchez.
Estuvieron presentes también el Cónsul de Guatemala en Tapachula, Carlos Chopen.
Con anterioridad por las calles de Tapachula se desarrolló el Desfile Navideño y se premió al mejor carro alegórico.
La magia, música y mucha diversión se vivió en la plaza principal de la ciudad.