Calle de Acceso al Mercado “San Juan” se Encuentra Completamente Intransitable

Desde Hace Varios Años los Vecinos han Pedido su Rehabilitación, pero no han Sido Escuchados

Una Interminable Fuga de Aguas Negras ha Terminado de Deteriorar esa Vía

Tapachula, Chiapas; 11 de Diciembre de 2025.- Comerciantes, transportistas y vecinos denuncian el grave deterioro de la 12 Avenida Norte y 13 Calle Poniente, una de las rutas principales hacia el Mercado “San Juan” que se ha convertido en un punto crítico por el daño severo del pavimento y una fuga de agua que lleva meses sin ser reparada.

Valente de León Velázquez, ciudadano tapachulteco, advirtió que la vialidad se ha vuelto prácticamente intransitable.



Afirma que la fuga atribuida a Coapatap ha agravado el hundimiento del asfalto, generando charcos constantes y afectando el tránsito. Los taxis ya no quieren transitar por esta arteria y las combis apenas pasan. “Quienes venimos a comprar al mercado estamos molestos porque ya no hay acceso seguro”, señaló.La 12 Norte es una arteria indispensable para el transporte público local y foráneo, incluida la ruta de las combis de la 5 de Febrero.Su deterioro está impactando directamente en los negocios del área, donde el flujo de clientes ha disminuido ante la negativa de los taxistas de circular por la zona.“Es una calle principal donde se abastecen los abarrotes. En vez de apoyarnos, ahora los transportistas ya no quieren llegar porque el servicio se complica demasiado”, lamentó.Los habitantes acusan tanto al Gobierno Municipal como a Coapatap de ignorar los reportes sobre la fuga de agua que continúa dañando la infraestructura.La falta de respuesta, señalan, ha prolongado una situación que afecta no solo a comerciantes, sino también a automovilistas y transeúntes.“No sé qué espera Coapatap para reparar la fuga, y el Ayuntamiento tampoco responde. Han dejado la calle en total abandono”, denunció.La comunidad recuerda que se trata de una zona céntrica, localizada a pocas cuadras de la Presidencia Municipal, por lo que debería considerarse de atención prioritaria. EL ORBE/Nelson Bautista