Tapachula Cuenta con Refugios Temporales Ante Temporada de Lluvias: Yamil Melgar

*PC Mantiene Vigilancia Permanente en Ríos y Playas de la Región.

Tapachula, Chiapas; 8 de junio de 2026.- Ante las condiciones meteorológicas que prevalecen en la región y los efectos asociados a la temporada de lluvias y al fenómeno de mar de fondo, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, informó que el Ayuntamiento mantiene activados los protocolos preventivos y cuenta con refugios temporales listos para ser habilitados en caso de una emergencia.



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El alcalde señaló que, en coordinación con la Secretaría de Protección Civil Municipal, encabezada por Luis Demetrio Martínez López, y con el respaldo de la Secretaría de Protección Civil del Estado, se da seguimiento permanente a las condiciones climatológicas para salvaguardar a la población.Como parte de las acciones preventivas, el Gobierno Municipal dio a conocer la ubicación de los refugios temporales oficiales:*Centro de Convivencias.*Cámara Nacional de Comercio (CANACO).*Auditorio del Instituto Tecnológico de Tapachula.*Expo Feria Tapachula (para contingencias de mayor magnitud).Yamil Melgar destacó que estos espacios permitirán brindar atención y resguardo a las familias en caso de ser necesario, por lo que invitó a la ciudadanía a identificar previamente su ubicación y mantenerse atenta a los avisos de las autoridades.Por su parte, Luis Demetrio Martínez López, informó que los equipos operativos continúan realizando recorridos de vigilancia y monitoreo en diversos puntos del municipio, especialmente en zonas vulnerables y áreas cercanas al litoral.Finalmente, Yamil Melgar exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Tapachula, Protección Civil Municipal y Protección Civil Estatal, evitando difundir rumores o información no confirmada. Boletín Oficial