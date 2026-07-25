Asegura Fuerza Interinstitucional Conjunta más de 691 kilogramos de presunta marihuana y detiene a tres personas en Chiapas



* En acciones coordinadas también fueron asegurados 58 paquetes con presuntos narcóticos en una empresa de paquetería de Tuxtla Gutiérrez.



Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 25 de julio de 2026.– La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) del Gobierno de México, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN), lograron el aseguramiento de presuntos narcóticos y la detención de tres personas en dos acciones distintas realizadas en la entidad.





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Como parte de los trabajos de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez se realizó un operativo con apoyo de binomios caninos en las instalaciones de una empresa de paquetería ubicada en la colonia Plan de Ayala, donde fueron localizados y asegurados 58 paquetes con diferentes números de guía, los cuales contenían en su interior sustancias con características propias de narcóticos. Los paquetes quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes y la determinación del tipo y peso de las sustancias.En una segunda acción, desarrollada sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez–Arriaga, en el municipio de Jiquipilas, elementos de las corporaciones participantes detuvieron en flagrancia a tres personas que viajaban a bordo de un vehículo de carga y un automóvil particular.Durante la inspección se localizaron 92 paquetes que contenían hierba verde y seca con características propias de la marihuana, con un peso aproximado de 691 kilos con 200 gramos, además de tres teléfonos celulares y dos vehículos: un camión Ford F-350 del Servicio Público Federal y un automóvil Audi A6. De acuerdo con las primeras indagatorias, la carga tenía como origen la Ciudad de México y presuntamente sería trasladada hacia Ciudad Hidalgo, Chiapas.En el lugar fueron detenidos César “N”, Gamaliel “N” y Edmundo “N”, quienes viajaban en los dos vehículos inspeccionados. Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición ante las autoridades competentes.La Secretaría de Seguridad del Pueblo reafirma su compromiso de mantener una coordinación permanente con las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno para combatir los delitos que atentan contra la tranquilidad de las y los chiapanecos, fortaleciendo las acciones de prevención, inteligencia e investigación en beneficio de la paz y la seguridad en el estado.

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