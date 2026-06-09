Tormenta Tropical «Boris» se Fortalece Frente a Guerrero

*- Activan Plan Marina y Plan DN-III-E por Avance de «Boris»

*- Causará Afectaciones en Estados del Sur de México

Ciudad de México; 8 de Junio de 2026.- La depresión tropical Dos-E se intensificó durante la madrugada de este lunes a la tormenta tropical «Boris», informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que advirtió sobre lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en diversas entidades del país.

De acuerdo con el organismo, a las 3:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de «Boris» se localizó aproximadamente a 135 kilómetros al sureste de Acapulco y a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de hasta 85 km/h.

La circulación del sistema continuará favoreciendo lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en regiones del oeste y la costa de Guerrero; lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el sureste y costa de Michoacán, así como en el suroeste de Oaxaca; además de precipitaciones muy fuertes en el sur de Jalisco y en Colima.

Asimismo, se esperan rachas de viento de 70 a 90 km/h en las costas de Guerrero y el oeste de Oaxaca, mientras que en Jalisco, Colima y Michoacán podrían registrarse vientos de 50 a 70 km/h.

En cuanto al oleaje, el SMN prevé alturas de entre 4 y 5 metros en las costas de Guerrero y el occidente de Oaxaca, así como de 3 a 4 metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Ante estas condiciones, las autoridades advirtieron sobre el riesgo de deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Actualmente permanece activa la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Horas más tarde, a las 6:00 de la mañana, el Servicio Meteorológico Nacional informó que «Boris» continuará interactuando con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, lo que mantendrá un temporal de lluvias sobre gran parte del territorio nacional.

Activan Plan Marina y Plan DN-III-E por Avance de «Boris»

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno Federal activó de manera preventiva el Plan Marina y el Plan DN-III-E ante la evolución de la tormenta tropical «Boris», que se localiza frente a las costas del Pacífico Mexicano y provocará lluvias intensas en diversas entidades del país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal llamó a la población a mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y extremar precauciones, particularmente en Guerrero y Oaxaca, donde se prevén las mayores afectaciones por las precipitaciones.

Sheinbaum señaló que, de acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno se ubicaba a unos 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, y mantiene bajo vigilancia una amplia franja de la costa del Pacífico.

Ante este escenario, informó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina ya se encuentran preparados mediante la activación de los protocolos de auxilio a la población. «Ya tienen el Plan DN-III y el Plan Marina», afirmó.

La Presidenta adelantó que en las próximas horas autoridades de Protección Civil, la Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional y la Marina ofrecerán información detallada sobre la trayectoria y posibles efectos del fenómeno, así como las acciones preventivas que se implementarán en las entidades en riesgo.

Asimismo, advirtió que este año podría registrarse una temporada de lluvias y ciclones más intensa de lo habitual debido a las condiciones meteorológicas en el Océano Pacífico, por lo que su gobierno mantendrá vigilancia permanente y reforzará las medidas de prevención para proteger a la población. Sun