Refuerzan Vigilancia Sanitaria en Playas de Tapachula

*- Capacitan a Palaperos Para el Manejo Adecuado de Alimentos.

*- Buscan Ofrecer un Mejor Servicio a los Visitantes Durante el Periodo Vacacional.

Tapachula, Chiapas; 24 de Julio de 2026.- Con el inicio del periodo vacacional de verano, la Jurisdicción Sanitaria intensificó los operativos preventivos en las principales playas de Tapachula con el objetivo de garantizar espacios seguros para los visitantes y prevenir riesgos a la salud.

El coordinador de Protección contra Riesgos Sanitarios, Carlos Alberto de León, encabezó una reunión con prestadores de servicios de San Benito, Secciones 1, 2 y 3, Escolleras, Plaza Madero y Playa Linda, donde se les exhortó a cumplir los protocolos de higiene en albercas y establecimientos de alimentos.



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Como parte de las acciones, el personal sanitario capacitó a los palaperos sobre la correcta desinfección de albercas y el monitoreo de los niveles de cloro, que deben mantenerse entre 0.5 y 2.5 partes por millón, aunque en albercas pueden alcanzar hasta 3.5 partes por millón, conforme a la normativa vigente.Asimismo, cocineras y responsables de restaurantes recibieron capacitación sobre la Norma Oficial Mexicana 251, que establece los lineamientos para el manejo higiénico de los alimentos, incluyendo la desinfección de verduras, el uso adecuado de indumentaria y las buenas prácticas durante la preparación de alimentos. Las sesiones, con duración superior a una hora y media, se ofrecen de manera gratuita.De forma paralela, la Jurisdicción Sanitaria mantiene un programa de muestreo semanal del agua de mar y de albercas. Las muestras son analizadas por el Laboratorio Estatal y posteriormente enviadas a la Ciudad de México para su validación. Hasta el momento, los resultados se mantienen dentro de los parámetros permitidos.Las autoridades informaron que estos operativos permanecerán durante toda la temporada vacacional como parte de la estrategia de vigilancia y fomento sanitario, con la finalidad de reducir el riesgo de enfermedades gastrointestinales y cutáneas y ofrecer a turistas y habitantes playas con condiciones seguras para su disfrute. EL ORBE/Nelson Bautista