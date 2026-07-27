Productores Locales Exigen Agilizar Trámites Aduanales Para Minimizar Costos de Operación

*Burocratismo Complica sus Exportaciones.

Tapachula, Chiapas; 26 de Julio de 2026.- Productores y transformadores de café y cacao del Soconusco solicitaron a las autoridades aduanales simplificar los procedimientos de revisión de mercancías, al denunciar que la burocracia, los traslados innecesarios y la falta de infraestructura adecuada afectan la rentabilidad de sus negocios.

La productora y transformadora Letelina Reyes Reyes, integrante de la Asociación Agrícola Local de Productores de Café de Alta Calidad del Sur de Chiapas, explicó que alrededor de 30 pequeños productores de su Asociación enfrentan complicaciones cada vez que envían sus productos a distintos mercados fuera de la zona fronteriza.



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Aunque el protocolo establece la revisión y sellado de la mercancía, aseguró que con frecuencia son enviados a las garitas de Ciudad Hidalgo o Puerto Chiapas, pese a que el trámite debería realizarse en Tapachula.Esta situación incrementa los costos por combustible, fletes y mano de obra, lo que reduce las ganancias de quienes comercializan café, cacao y sus derivados, dijo.En su caso, señaló que distribuye entre 300 y 500 kilogramos mensuales de materia prima y productos procesados.A las complicaciones administrativas se suma la falta de espacios adecuados para realizar los trámites. Los productores deben esperar durante horas a la intemperie, en las inmediaciones de la oficina de Correos de México, además de enfrentar el riesgo de ser sancionados por agentes de Tránsito mientras permanecen formados con sus vehículos de carga.Ante este panorama, los afectados solicitaron a las autoridades mejorar las condiciones de atención y agilizar los procedimientos para fortalecer al sector productivo.Como alternativa, propusieron habilitar las instalaciones del Parque del Café como sede para efectuar las revisiones aduanales, al considerar que ofrece un espacio funcional y accesible.“Solo pedimos que las autoridades faciliten nuestro trabajo y cumplan con su responsabilidad. Queremos atender a nuestros clientes, fortalecer nuestros negocios y contribuir al crecimiento económico de la región”, concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista