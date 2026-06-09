Lluvias Provocan Afectaciones en la Zona Alta de Tapachula

• Pobladores de Pavencul trabajan para restablecer la comunicación.

Tapachula, Chiapas 9 de Junio del 2026.- Las intensas lluvias asociadas a la tormenta tropical Cristina han comenzado a generar afectaciones en la zona alta del municipio de Tapachula, particularmente en la carretera que comunica a la cabecera municipal con el poblado de Pavencul, donde se han registrado derrumbes, encharcamientos y daños en algunas viviendas.

Ante esta situación, habitantes de la comunidad, en coordinación con autoridades locales, realizan trabajos para despejar la vía y garantizar el tránsito de personas y vehículos. Con el apoyo de maquinaria pesada y herramientas manuales, los pobladores han emprendido labores para retirar piedras, lodo y ramas que obstruyen diversos tramos carreteros.

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De acuerdo con los habitantes, una máquina facilitada por una empresa constructora que desarrolla obras en la región fue incorporada a las labores de limpieza, luego de las gestiones realizadas por las autoridades municipales para atender la emergencia.

Las afectaciones no solo representan un riesgo para la seguridad de las familias, sino también para la economía local. Pavencul es una de las principales zonas productoras de café, plátano y otros cultivos de altura, por lo que la interrupción de caminos puede dificultar la movilización de cosechas, el abastecimiento de productos básicos y el acceso a servicios esenciales.

Asimismo, la temporada de lluvias incrementa la vulnerabilidad de comunidades asentadas en laderas y zonas cercanas a cauces naturales, donde existe riesgo de deslaves, desbordamientos y daños a la infraestructura.

Por ello, autoridades y organismos de protección civil han reiterado el llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar zonas inundadas o con corrientes de agua, y reportar oportunamente cualquier situación de riesgo.

Mientras continúan las precipitaciones en la región del Soconusco, la colaboración entre ciudadanía y autoridades se ha convertido en un factor fundamental para enfrentar las contingencias y reducir los impactos sociales y económicos derivados de los fenómenos meteorológicos. EL ORBE/ Mesa de Redacción.