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Inaugura Gobernador ERA Centro LIBRE en Mazatán

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*- El Mandatario Anunció la Rehabilitación de Caminos en el Municipio
*- Destacó que se Invertirán más de 10 Mdp en Obras que Mejorarán la Conectividad de la Población
*- Con Mejores Vías, se Fortalece la Seguridad de las Familias

* DESTACÓ QUE ESTE ESPACIO BRINDARÁ ATENCIÓN PSICOLÓGICA, ASESORÍA JURÍDICA Y HERRAMIENTAS PARA IMPULSAR LA AUTONOMÍA DE MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES.

En gira de trabajo por el municipio de Mazatán, el Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar anunció la apertura de un Centro LIBRE para mujeres, niñas, niños y jóvenes.
El Mandatario afirmo que este será un espacio seguro que brindará atención psicológica, asesoría jurídica y herramientas para impulsar su autonomía.

Asimismo, anunció que próximamente se iniciará la rehabilitación de caminos con una inversión de 10 millones de pesos.
Detalló que estas obras fortalecerán la conectividad y darán mayor seguridad a las familias que todos los días transitan por estas vías.

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