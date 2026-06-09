FGR Detiene en Sonora a una Persona Junto con 88 Kilogramos de Sustancia que Contenía Fentanilo

En seguimiento a los trabajos de investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), se logró un golpe significativo a la estructura criminal dedicada al tráfico de fentanilo en el noroeste del país, al interrumpir una ruta logística prioritaria.

Lo anterior, derivó de información obtenida mediante una denuncia anónima, así como de varios meses de análisis e investigación realizados en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Como resultado, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), identificó un patrón de movilidad y transporte de narcóticos asociado a una estructura delictiva que posiblemente opera en el corredor carretero Hermosillo-Santa Ana, empleando tractocamiones con compartimentos adaptados para el traslado de fentanilo.

La información obtenida permitió establecer rutas, horarios, puntos de paso y características vehiculares utilizadas por la organización criminal, lo que derivó en la planeación de un dispositivo táctico de verificación en la Carretera Federal 15, tramo Hermosillo-Santa Ana, orientado a interceptar unidades vinculadas con la red investigada.

En cumplimiento a los actos de investigación e inteligencia, personal de la Policía Federal Ministerial (PFM), estableció un punto de observación y revisión estratégica en el tramo carretero referido, en donde se detectó un tractocamión, cuyas características coincidían con los patrones previamente identificados, por lo que se detuvo a Juan «N», conductor de la unidad.

Durante la inspección, se localizó en la parte posterior del vehículo, una caja tipo jaula de madera con una leyenda, en cuyo interior se hallaron 88 paquetes rectangulares con un peso aproximado de 88 kilogramos de sustancia que contenía fentanilo. Además, se aseguraron dos teléfonos celulares y documentación vehicular.

La acción coordinada entre el Gabinete de Seguridad reafirma la capacidad operativa del Estado mexicano y demuestra la eficacia del modelo de investigación basado en inteligencia para neutralizar amenazas de alto impacto.

A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. Boletín Oficial