Dos Adolescentes Graves Tras ser Embestidos por un Volteo

* En Huehuetán.

* El Chofer Responsable Huyó del Lugar.

Huehuetán, Chiapas; 24 de Julio.-Dos hermanos adolescentes resultaron gravemente lesionados la tarde del pasado viernes, luego de que la motocicleta en la que viajaban fuera brutalmente impactada por un camión de volteo, en el crucero que conduce al cantón Guachipilín, en el tramo que conduce de Huehuetán Estación a Plan de Ayala.

El responsable abandonó la unidad y huyó a pie.

El accidente se registró aproximadamente a las 12:15 horas, cuando Jatniel Abadías de 17 años, y Alexis Enmanuel, de 15 años, ambos con domicilio en el ejido San José El Amate, circulaban de sur a norte a bordo de una motocicleta marca Italika de color negro con amarillo.



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De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor de un volteo Mercedes Benz de color blanco, modelo 1995, con placas de circulación de Chiapas, transitaba en sentido opuesto. Al llegar al crucero Guachipilín realizó una maniobra imprudente para girar a la izquierda, haciéndole un corte de circulación a la motocicleta, que terminó impactándose contra la parte lateral del pesado vehículo.Después del encontronazo los dos menores salieron proyectados hacia la cinta asfáltica.El chofer del volteo descendió de la unidad y se dio a la fuga con rumbo hasta el momento desconocido antes de la llegada de los cuerpos de seguridad.Paramédicos de Protección Civil Municipal de Huehuetán, arribaron al lugar y le brindaron los primeros auxilios a los heridos y los trasladaron de urgencia al Hospital General de Huixtla para recibir atención médica.Al lugar también llegaron los elementos de la Policía Municipal de Huehuetán y personal de la Guardia Estatal Vial Preventiva. Ambos vehículos fueron asegurados e ingresados al corralón de grúas. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda