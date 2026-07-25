Sofocan Incendio en Casa Habitación

* En la Colonia Francisco Villa.

Tapachula, Chiapas; 23 de Julio.-La alarma se encendió el pasado jueves en la colonia Francisco Villa, donde vecinos alertaron a las autoridades de un voraz incendio al interior de una casa habitación.

Gracias a la rápida intervención de los Bomberos de Tapachula, las llamas lograron ser sofocadas antes de que se propagaran a las viviendas adyacentes. Al auxilio se sumaron elementos de Protección Civil Municipal, quienes brindaron apoyo en las labores de enfriamiento y en la atención prehospitalaria en el lugar.

Hasta el momento, el reporte se mantiene de carácter preliminar. Las autoridades no han confirmado si hay personas lesionadas ni las causas exactas que originaron el siniestro, aunque no se descarta un cortocircuito.

Las corporaciones de emergencia exhortan a la población a revisar periódicamente sus instalaciones eléctricas y de gas para evitar este tipo de percances. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda