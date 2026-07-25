Localizan sin Vida a Joven Desaparecido

* En Escuintla

Escuintla, Chiapas; 24 de Julio.-Un trágico desenlace tuvo la búsqueda del joven Iván que había sido reportado como desaparecido por sus familiares en la región del Soconusco.

Su cuerpo fue localizado sin vida a un costado de una brecha en la Ranchería Canutillo, municipio de Escuintla.

De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida previamente en redes sociales y medios locales, el joven había salido de su domicilio alrededor de las 18:00 horas con dirección al campo deportivo de la colonia Hidalgo, municipio de Acacoyagua, para disputar un partido de futbol.

El último contacto que tuvo con sus padres se registró cerca de las 20:00 horas, vistiendo en ese momento pantalón negro y playera roja.

Al momento del hallazgo en la ranchería Canutillo, las autoridades informaron que a un costado del cuerpo del joven se encontraba recostada la motocicleta en la que se transportaba.

A pesar de que de manera preliminar se especulaba sobre un presunto asalto, las autoridades no descartan ninguna línea de investigación, dado que el vehículo no fue sustraído del lugar.

Elementos de distintas corporaciones policiales y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron a la escena para realizar el acordonamiento del área, el levantamiento de indicios e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

El cuerpo del jovencito fue trasladado al descanso del panteón municipal de Escuintla, para la práctica de la necropsia de ley, a la espera de que sus familiares realicen la identificación oficial y se esclarezcan los hechos. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda