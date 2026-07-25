InicioRojasAbuelito Sufre Aparatosa Caída
Rojas

Abuelito Sufre Aparatosa Caída

0
5

* Tapachula, en el Mercado San Juan.

Tapachula, Chiapas; 24 de Julio.- Un fuerte susto y diversas lesiones sufrió un adulto mayor la tarde del pasado viernes, luego de perder el equilibrio y caer de una banqueta a la altura de la base de colectivos de la zona alta, en las inmediaciones del Mercado San Juan.
El percance ocurrió cuando el señor Abigail “N”, de aproximadamente 65 años de edad, caminaba por el lugar y accidentalmente tropezó, cayendo de una altura aproximada de medio metro hacia la cinta asfáltica.
Ante la alerta emitida por comerciantes y transeúntes, paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) se trasladaron de inmediato al sitio a bordo de la unidad UR-02.
Al llegar, los rescatistas le brindaron los primeros auxilios al abuelito, quien se encontraba sentado sobre el pavimento. Durante la revisión médica, el paciente presentó una herida abrasiva en el maxilar inferior y sangrado nasal, además de registrar signos vitales fuera de sus parámetros normales.
Debido a su condición y para prevenir complicaciones mayores, Abigail “N” fue abordado en la ambulancia y trasladado de urgencia a una clínica particular de la ciudad para recibir atención médica especializada. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

Abuelito Sufre Aparatosa Caída
Artículo anterior
Sofocan Incendio en Casa Habitación
Artículo siguiente
Localizan sin Vida a Joven Desaparecido
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Luna Belén Recibe la Primera Comunión y Confirmación

Al Instante staff - 0
En una emotiva ceremonia celebrada en la Villita de Guadalupe, la pequeña Luna Belén López Rodas recibió los sacramentos de la Primera Comunión y...
Leer más

Yamil Melgar consolida una sólida estrategia de seguridad

Al Instante staff - 0
* El alcalde participó en la Mesa Regional de Seguridad encabezada por el fiscal general del Estado, José Luis Llaven Abarca, y sostuvo un...
Leer más

EL OBJETIVO ES QUE LOS PRODUCTORES VIVAN BIEN DE SU TRABAJO: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

Al Instante staff - 0
Comunicado 326/2026 EL OBJETIVO ES QUE LOS PRODUCTORES VIVAN BIEN DE SU TRABAJO: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ENTREGA PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y FERTILIZANTES PARA EL BIENESTAR...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más