Abuelito Sufre Aparatosa Caída

* Tapachula, en el Mercado San Juan.

Tapachula, Chiapas; 24 de Julio.- Un fuerte susto y diversas lesiones sufrió un adulto mayor la tarde del pasado viernes, luego de perder el equilibrio y caer de una banqueta a la altura de la base de colectivos de la zona alta, en las inmediaciones del Mercado San Juan.

El percance ocurrió cuando el señor Abigail “N”, de aproximadamente 65 años de edad, caminaba por el lugar y accidentalmente tropezó, cayendo de una altura aproximada de medio metro hacia la cinta asfáltica.

Ante la alerta emitida por comerciantes y transeúntes, paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) se trasladaron de inmediato al sitio a bordo de la unidad UR-02.

Al llegar, los rescatistas le brindaron los primeros auxilios al abuelito, quien se encontraba sentado sobre el pavimento. Durante la revisión médica, el paciente presentó una herida abrasiva en el maxilar inferior y sangrado nasal, además de registrar signos vitales fuera de sus parámetros normales.

Debido a su condición y para prevenir complicaciones mayores, Abigail “N” fue abordado en la ambulancia y trasladado de urgencia a una clínica particular de la ciudad para recibir atención médica especializada. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda