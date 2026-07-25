Jóvenes Boxeadores de Tapachula Buscan Destacar en Torneo Estatal

Tapachula, Chiapas 24 de julio 2026.- Cinco jóvenes boxeadores de Tapachula representarán al municipio este sábado en el torneo estatal «Poder de la Noche», que se realizará en Tuxtla Gutiérrez y reunirá a destacados pugilistas de diferentes municipios de Chiapas.

La delegación está conformada por Ángel Cabrera Pinzón, Calet de Serrapino, Santiago Estrada Martínez, Elizabeth Cano Aguilar y Cristian Gómez Pérez, quienes llegan a esta competencia tras una intensa preparación física y mental, con el objetivo de obtener buenos resultados y poner en alto el nombre de Tapachula.

El promotor deportivo Martín Bautista Martínez señaló que, además de formar competidores, el boxeo contribuye al desarrollo integral de los jóvenes, fortaleciendo la disciplina, el carácter y brindándoles herramientas para mantenerse alejados de conductas de riesgo.

Los pugilistas afrontarán el certamen con confianza luego de su reciente participación en la República de Guatemala, donde consiguieron cuatro triunfos —dos por nocaut y dos por decisión—, además de una sola derrota, resultados que fortalecen sus aspiraciones en la justa estatal.

Reconoció que el objetivo es regresar con victorias, aunque subrayó que el esfuerzo, la preparación y la constancia son parte fundamental del crecimiento deportivo. Asimismo, hizo un llamado a la juventud de la región para integrarse a cualquier disciplina deportiva, al considerar que el deporte representa una oportunidad para construir un mejor futuro. EL ORBE/Nelson Bautista