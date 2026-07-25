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Albañiles Quedaron Atrapados Tras Derrumbe de Obra

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* En Palenque.
* Un Hombre fue Rescatado y Después Llevado al Hospital.

Palenque, Chiapas.-En el ejido Nuevo Sonora, perteneciente al municipio de Palenque, reportaron un accidente en una construcción, que presuntamente dejó algunas personas atrapadas.
De acuerdo a datos obtenidos por este medio informativo, se supo que el incidente tuvo lugar en una obra particular en construcción que se derrumbó, donde varios albañiles se encontraban laborando.
A través de una llamada telefónica hecha a los números de emergencias 911, las autoridades comunitarias de la localidad en mención, solicitaron la intervención y apoyo de Protección Civil.
Un grupo de rescate se movilizó al sitio para aplicar los procedimientos y protocolos de rescate y tras unos minutos de trabajo, los socorristas sacaron exitosamente a un masculino, quien presentó lesiones y sería trasladado al hospital general.
Cabe señalar que no se informó sobre otros posibles afectados pero si descartaron posibles víctimas lamentables. EL ORBE/Isabel Utrilla

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