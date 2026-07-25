Albañiles Quedaron Atrapados Tras Derrumbe de Obra

* En Palenque.

* Un Hombre fue Rescatado y Después Llevado al Hospital.

Palenque, Chiapas.-En el ejido Nuevo Sonora, perteneciente al municipio de Palenque, reportaron un accidente en una construcción, que presuntamente dejó algunas personas atrapadas.

De acuerdo a datos obtenidos por este medio informativo, se supo que el incidente tuvo lugar en una obra particular en construcción que se derrumbó, donde varios albañiles se encontraban laborando.

A través de una llamada telefónica hecha a los números de emergencias 911, las autoridades comunitarias de la localidad en mención, solicitaron la intervención y apoyo de Protección Civil.

Un grupo de rescate se movilizó al sitio para aplicar los procedimientos y protocolos de rescate y tras unos minutos de trabajo, los socorristas sacaron exitosamente a un masculino, quien presentó lesiones y sería trasladado al hospital general.

Cabe señalar que no se informó sobre otros posibles afectados pero si descartaron posibles víctimas lamentables. EL ORBE/Isabel Utrilla