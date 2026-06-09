Mar de fondo causa daños en palapas de Playa San Benito, en Puerto Madero

Puerto Madero, Chiapas; 9 de junio de 2026. El fenómeno de mar de fondo que afectó recientemente las costas de Chiapas provocó daños en al menos diez palapas ubicadas en Playa San Benito y la zona de las escolleras, en Puerto Madero.

De acuerdo con propietarios de negocios de la zona, siete palapas resultaron afectadas en Playa San Benito y tres más en el área de las escolleras, luego de que el fuerte oleaje ingresara hasta los establecimientos, ocasionando daños en estructuras y mobiliario.

Los comerciantes señalaron que el agua del mar avanzó varios metros tierra adentro, causando afectaciones considerables a restaurantes y negocios dedicados a la actividad turística.

Durante este martes, personal de Protección Civil realizó una inspección en la zona para evaluar los daños y emitir los dictámenes correspondientes sobre las condiciones en que quedaron las estructuras afectadas.

Los propietarios indicaron que desde hace varios años han solicitado la construcción de un muro de contención para reducir el impacto del oleaje durante los eventos de mar de fondo, ya que aseguran que este tipo de fenómenos representan una amenaza constante para sus negocios.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado sobre la posible ejecución de obras de protección en el área afectada. CARLOS MONTES