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Detiene FGE a presunto responsable del feminicidio de Makala “N”

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• Además, fueron localizados y resguardados siete menores de edad de identidades reservadas, hijos de la víctima

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó al pueblo de Chiapas que, luego de iniciar la carpeta de investigación por el lamentable feminicidio de quien fue identificada como Makala Pendley, originaria de Indianápolis, Indiana, Estados Unidos, cometido en el municipio de Zinacantán, fue detenido Joseph “N”, pareja de la víctima y principal sospechoso del ilícito, quien ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.

Derivado de las diligencias ministeriales y periciales, explicó el Fiscal, se determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado por heridas con arma corto contundente.

Asimismo, refirió que, en coordinación con autoridades estadounidenses, se confirmó que el presunto responsable cuenta con antecedentes penales y una orden de arresto vigente en el estado de Alaska, Estados Unidos y ha estado detenido por delitos como asalto, robo, fraude, posesión ilegal de armas, intimidación de causar daño corporal, violación, entre otros. Además, cuenta con una orden de búsqueda de siete menores de edad junto con la hoy occisa, por la policía de Indianápolis.

En este sentido, Jorge Llaven señaló que, como resultado de una diligencia de cateo realizada en el barrio de Fátima, en San Cristóbal de Las Casas, fueron localizados y resguardados los siete menores de edad de identidades reservadas, hijos de la víctima, quienes se encuentran sanos y bajo protección de las autoridades, mientras se realizan las gestiones necesarias con la Embajada de Estados Unidos para que familiares puedan hacerse cargo de ellos.

“En las próximas horas se determinará su responsabilidad penal y pueda ser presentado ante la justicia. Pediremos la pena máxima de cien años para este feminicida”, concluyó.

Cabe mencionar que la Fiscalía General del Estado continúa recabando datos de prueba para fortalecer la investigación y acreditar plenamente la responsabilidad del inculpado.

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